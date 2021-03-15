網軍攻擊、檢舉藻礁公投 國民黨團：收集證據向檢方告發
記者吳承翰／台北報導
2021-03-15 11:49:29｜2021-03-15 11:55:04
環團發起護藻礁公投，第二階段連署突破70萬份，預計本周四送中選會進行審查，但在公投連署送件前，領銜人潘忠政的臉書遭到大量檢舉，功能遭到限制，不能發文跟直播。立法院國民黨團今（15）日上午舉行記者會，呼籲總統蔡英文不要玩兩面手法，白天說要跟環團溝通、晚上又發動1450（網軍）攻擊，他們將收集相關證據，必要時向檢方、監察院告發。
國民黨團書記長鄭麗文直指綠營府院黨大動作介入，利用黑手操弄藻礁公投。公民團體被政府唬弄、拖延，在沒辦法的情況下才訴諸公投，當公投議題發酵、連署份數快速累積，民進黨無所不用其極打壓，蔡英文更用兩面手法，表面說溝通的門永遠打開，卻是有溝沒有通，還發動1450潑髒水，扭曲環團。鄭麗文批評，若不是1450大量、惡意檢舉，潘忠政的臉書不會被限制功能，他認為網軍每天查水表的蔡政府卻當作沒看見，中選會、法務部卻默不作聲。跟政府主張不同的言論被打壓，國民黨團從今天開始會積極蒐集所有相關證據，在必要時向檢方、監察院提出檢舉告發。國民黨團總召費鴻泰呼籲臉書不要成為幫兇，介入台灣的政治。政府用1450檢舉，臉書不分青紅皂白就直接限制，這個事情不是第一次，過去在韓國瑜罷免案就出現過，麻煩臉書不要做民進黨打手。費也要求中選會、法務部，不要放任1450藉由臉書介入公投，內政委員會周三已安排中選會相關專案報告。費鴻泰提到，媒體報導蔡英文會見台塑集團總裁王文淵詢問是不是在雲林麥寮可以建天然氣接收站，這就表示還有備案，請中油、經濟部不要再說大潭是唯一地點，也麻煩民進黨跟1450好好講清楚，蔡英文已經提出一個方向，不要再玩兩手策略，除了要另找地方，但還繼續在大潭藻礁施工。國民黨團首席書記長陳玉珍說，從蔡總統2013年說的藻礁永存，當時指出台電會有替代方案，執政後又堅稱沒替代方案，今日最新進度是有麥寮的替代方案，民進黨已經執政5年，但國家能源政策居然可以這樣峰迴路轉，到底哪句是實話呢，若報導屬實，蔡政府應展現誠意，要求中油立刻停工。