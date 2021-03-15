NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

黃偉哲酸抽菸吸毒卻不打疫苗　柯文哲：打疫苗利大於弊

記者丁上程／台北報導

2021-03-15 11:50:21

針對台南市長黃偉哲表示「抽煙吸毒更毒，但卻怕新冠肺炎疫苗」的說法，台北市長柯文哲15日受訪時也附和，表示現階段疫苗「利大於弊」。
▲針對台南市長黃偉哲表示「抽煙吸毒更毒，但卻怕新冠肺炎疫苗」的說法，台北市長柯文哲15日受訪時也附和，表示現階段疫苗「利大於弊」。（圖／記者丁上程攝，2021.03.15）
台南市長黃偉哲昨（14）日在接受媒體訪問時，直言有些人很奇怪，之前一直嫌疫苗取得太慢，現在疫苗來了，卻互相推說「我OK你先打」，更直白表示「抽菸、吸毒比疫苗風險性更高，很多人仍然屢勸不聽，為何講到打疫苗反而就推縮了。」對此台北市長柯文哲今日接受訪問時，也稱「打疫苗現階段是利大於弊」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「很奇怪，疫苗還沒來的時候一直叫叫叫，嫌台灣取得疫苗太慢，現在疫苗到了卻推推推，說『我OK你先打』，這個邏輯真的很怪。」黃偉哲14日受訪時表示，很多比疫苗風險性更高的行為大家都在做了，比如抽菸、吸毒，而且還屢勸不聽，結果現在一講到打疫苗就退縮，黃也直言打不打疫苗對他而言，根本不成一個問題。
而針對是「疫苗風險高，還是抽煙吸毒風險高」的問題，柯文哲則反問「這是問題嗎？」並附和黃偉哲的說法，表示抽煙吸毒當然比打疫苗的風險更高。不過話鋒一轉柯文哲也呼籲政府，政策就是需要溝同，但打疫苗仍舊是利大於弊。而現場媒體追問，是否會以政治人物的身份帶頭打疫苗？對此柯文哲仍維持原本規劃施打的順序，直言「排我第幾號打我都不知道」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.98%88.02%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.15%26.85%
2021-03-09-2021-03-15
即時
推薦閱讀