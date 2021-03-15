黃偉哲酸抽菸吸毒卻不打疫苗 柯文哲：打疫苗利大於弊
記者丁上程／台北報導
2021-03-15 11:50:21
台南市長黃偉哲昨（14）日在接受媒體訪問時，直言有些人很奇怪，之前一直嫌疫苗取得太慢，現在疫苗來了，卻互相推說「我OK你先打」，更直白表示「抽菸、吸毒比疫苗風險性更高，很多人仍然屢勸不聽，為何講到打疫苗反而就推縮了。」對此台北市長柯文哲今日接受訪問時，也稱「打疫苗現階段是利大於弊」。
「很奇怪，疫苗還沒來的時候一直叫叫叫，嫌台灣取得疫苗太慢，現在疫苗到了卻推推推，說『我OK你先打』，這個邏輯真的很怪。」黃偉哲14日受訪時表示，很多比疫苗風險性更高的行為大家都在做了，比如抽菸、吸毒，而且還屢勸不聽，結果現在一講到打疫苗就退縮，黃也直言打不打疫苗對他而言，根本不成一個問題。而針對是「疫苗風險高，還是抽煙吸毒風險高」的問題，柯文哲則反問「這是問題嗎？」並附和黃偉哲的說法，表示抽煙吸毒當然比打疫苗的風險更高。不過話鋒一轉柯文哲也呼籲政府，政策就是需要溝同，但打疫苗仍舊是利大於弊。而現場媒體追問，是否會以政治人物的身份帶頭打疫苗？對此柯文哲仍維持原本規劃施打的順序，直言「排我第幾號打我都不知道」。
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