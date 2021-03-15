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潛艦國造紅區裝備　知情人士：都已獲輸出許可

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-15 12:13:41｜2021-03-15 12:14:22

▲國造潛艦構型首度曝光，外型神似日本蒼龍級潛艦。（圖／海軍司令部提供, 2019.5.9）
▲國造潛艦構型首度曝光，預計2025年交付海軍。（圖／海軍司令部提供）
蔡英文總統上任後積極推動潛艦國造。不過，國民黨立委馬文君質疑紅區裝備，如聲納、戰系等系統未取得，因而凍結10億元潛艦國造預算。知情人士表示，紅區裝備都已獲外國輸出許可，台船預計能於2025年交付海軍。
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去（2020）年11月，蔡英文親赴高雄台船主持「海軍潛艦國造開工典禮」，宣告全案正式進入造艦階段，但是藍營立委質疑去年4月立院機密專案會議中，承諾的「輸出許可證」至今未拿到，因而凍結10億元潛艦國造預算。。
對此，知情人士表示，紅區裝備都已獲外國的輸出許可，建造過程也按照節點進行，能夠如期交船。但是知情人士也表示，疫情是造艦過程中最大不可抗拒因素，協助造艦的外商人員因為防疫因素，而無法順利入出境我國。
國軍水下戰力長期老舊、薄弱，海軍因而推動潛艦國造，目標是2024年第3季國造防禦潛艦(IDS)原型艦能夠下水、2025年後展開各項海試，期盼最終能打造出6到8艘2500噸至3000噸級的自製潛艦。
 
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