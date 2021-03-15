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少數港警拒絕效忠特區　警方：低於10人

中央社

2021-03-15 13:28:56

▲香港警方內部有少於10人拒絕按照當局的要求，宣誓擁護基本法及效忠香港特區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方內部有少於10人拒絕按照當局的要求，宣誓擁護基本法及效忠香港特區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張謙香港15日電）據報導，香港警方內部有少於10人拒絕按照當局的要求，宣誓擁護基本法及效忠香港特區。
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英文南華早報近日刊登警務處助理處長（人事）陳民德的專訪，他在訪問中提供了上述數字，並指警隊沒有因為這些離職人員而有所損失，也不會感到可惜。
他說，如果相關人員不認同警隊及政府，離開會對警隊、政府及他們本身都有好處。
此外，港媒「01」今天在報導中引述警察公共關係科指出，警隊人員流失包括已預知及非預知，前者包括正常退休和年滿55歲並完成合約的人員，後者包括所有其他類別的離職人員，例如辭職、提早退休等。
警方指出，自去年11月至今年1月，警隊每月分別有91、64及81人離職，當中非預知離職人員由去年12月的28人上升至今年1月的40人。
鑑於有公務員參與前年的「反送中」運動，港府去年中起陸續要求公務員簽署宣誓聲明，表明擁護基本法及效忠香港特區。
公務員事務局局長聶德權早前公布，在簽署聲明日期屆滿後，近200名公務員沒有簽署相關聲明，當局會根據個案的實際情況終止聘用。
目前香港約有17萬公務員，警隊有2.8萬人。
在「反送中」期間，北京方面視各種示威衝突為暴亂，要求港府「止暴制亂」，而香港警隊當時被北京方面視為「止暴制亂」的重要力量，不時高度讚揚。
但對於「反送中」示威者來說，他們不滿警方武力鎮壓示威，形容警隊為「黑警」。（編輯：翟思嘉）1100315
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