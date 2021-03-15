葛萊美獎／女力超狂！碧昂絲收4獎大贏家　她們大獎全掃

Beyonce

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Megan Thee Stallion合作的歌曲《Savage》則是入圍了最佳饒舌演出、最佳饒舌歌曲，還憑著《Black Is King》入圍最佳音樂影片，以《Brown Skin Girl》入圍最佳音樂錄影帶等，最後她

▲碧昂絲與Megan Thee Stallion合作的歌曲《Savage》拿下「最佳饒舌演出獎」、「最佳饒舌歌曲獎」。（圖／美聯社）

▲怪奇比莉以專輯《Everything I Wanted》拿下本屆葛萊美獎「年度製作獎」。（圖／美聯社）