王定宇嫌房租8000元貴！民眾黨：為何有免錢立委會館不住
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-15 12:56:45
已婚的民進黨立委王定宇日前遭週刊踢爆，與同黨發言人顏若芳疑似同居。王定宇今（15）日上午出席立法院外交及國防委員會，終於回應同居議題，都堅稱他的太太、家人都知情，並說月租8000元的房租很貴。對此，台灣民眾黨質疑，王定宇嫌租金貴，為何不乾脆搬回去住免費的立委住宿會館。
王定宇今日上午在外交及國防委員二度受訪，他都強調跟顏若芳是房東與房客間的關係，持續大約4、5個月，太太從一開始就知情。王定宇表示他選過好幾個地點，顏若芳家只是其中一個，至於未來不租顏宅後要住哪，他表示會繼續尋覓。媒體追問，每個月8000元的房租，以台北市來說相當低廉，讓不少年輕人聽了都很羨慕，未來是否會推動居住正義，讓大家都能租得起？王定宇則連稱「8000元對我來說還是太貴了。」針對王定宇嫌房租月租8000元貴，台灣民眾黨發言人楊寶楨在臉書上質疑，「法定立委薪資每月19萬，在台北用八千元分租還嫌貴」,而且王定宇在外租屋還含司機兼送早餐，她呼籲王定宇要不要考慮回去住免費的立委住宿會館，別再委屈自己到處找房了。