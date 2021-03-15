改變香港選制　北京官員在港聆聽意見

（中央社記者張謙香港15日電）中國主管香港事務的官員張曉明正在香港聆聽對改變本地選舉制度的意見。全國人大法工委副主任張勇說，相關法令通過後，「不期望所有人都會滿意，只期望大家都接受並遵守」。
商業電台今天報導，中國全國人民代表大會法制工作委員會會同國務院港澳事務辦公辦及北京中央駐港聯絡辦公室今天起一連3天在港舉行座談及訪談等活動，聽取香港社會對於修改選舉制度的意見。據報導，港澳辦副主任張曉明早上在座談會上發言時，聲稱全國人大修改香港選舉制度的決定，在「一國兩制」實踐及推進過程中具有重要的標誌性意義，是一件有歷史意義的大事，隨著時間推進，大家的認知會愈來愈深刻。他說，北京中央高度重視這次工作，在全國人大作決定前，已經聽取香港熟悉選舉制度的法律及政治專家的意見，而他此行來港聽取社會人士的意見，也反映出北京中央有誠心、有行動吸納意見。報導表示，全國人大法工委副主任張勇說，修改選舉制度的相關法令通過後，不期望所有人都會滿意，只期望大家都接受並遵守。他說，在聽取大家意見後，會選擇中間下筆，比如有人要求60分，有人要求100分，他可能會在80分落腳。據報導，中聯辦主任駱惠寧、香港政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、民主建港協進聯盟主席李慧琼、經濟民生聯盟主席盧偉國等人出席了座談會。中國全國人大會議上週通過完善香港選舉制度的決定，以落實北京的「愛國者治港」原則。有關決定大致是把行政長官（特首）選舉委員會的人數由目前的1200人增加到1500人，立法會70個議席增加到90個。張曉明和張勇此行來港，就是聆聽各界就就新增組成人數的具體安排，比如今後立法會90席中，直選和間接選舉的產生比例。香港泛民主派認為，北京方面此舉是要把選委會和立法會控制在「愛國者」手中，將令泛民人士參政的大門縮小。（編輯：張淑伶）1100315