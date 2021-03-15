奈良美智美國佈展大嘆防疫不足 直呼：想回台灣了！
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-15 13:00:15
日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも）日前來台策展，吸引大批人潮參觀。結束在台行程後，奈良美智飛往美國德州達拉斯（Dallas）美術館佈展，並在推特上發文分享工作過程，發現美國當地民眾並沒有戴口罩的防疫意識，並比較日本政府的防疫措施，認為可以向台灣或紐西蘭學習，還說「想再次拜訪台灣了」。
奈良美智特展12日在關渡美術館開展，奈良美智為此特別來台，經過14天的隔離檢疫和7天自主管理，在佈展工作完成後，於3月9日離開台灣前往美國。昨（14）日，奈良美指在推特發文，雖說接種了疫苗，但不等於不會傳染疾病給他人，然而美國人卻仍不配戴口罩直接交談，這樣的強烈對比，讓他直呼「想回家了！」奈良美智分享，他在達拉斯看到許多對新冠病毒一無所知的美國人，同時，看到日本的新聞，也認為政府的防疫措施有待加強，反問「為何不向台灣、紐西蘭學習防疫呢？」；另一則貼文說道，特展即將在3月20日開幕，在此之前他會返回日本，並感嘆好想再去台灣。奈良美智的推文吸引不少台日網友討論，有台灣網友感謝他肯定防疫成果，希望能夠早日再次訪問台灣；有網友希望下次能夠到高雄設展，也有人問奈良美智為什麼達拉斯沒有隔離檢疫。
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