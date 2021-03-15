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奈良美智美國佈展大嘆防疫不足　直呼：想回台灣了！

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-15 13:00:15

總統蔡英文與奈良美智
▲日本藝術家奈良美智結束台灣行程後至美國佈展，兩地的防疫意識差異讓他大嘆「想回台灣」。奈良美智訪台時與總統蔡英文合影。（圖／翻攝蔡英文臉書）
日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも）日前來台策展，吸引大批人潮參觀。結束在台行程後，奈良美智飛往美國德州達拉斯（Dallas）美術館佈展，並在推特上發文分享工作過程，發現美國當地民眾並沒有戴口罩的防疫意識，並比較日本政府的防疫措施，認為可以向台灣或紐西蘭學習，還說「想再次拜訪台灣了」。
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奈良美智特展12日在關渡美術館開展，奈良美智為此特別來台，經過14天的隔離檢疫和7天自主管理，在佈展工作完成後，於3月9日離開台灣前往美國。昨（14）日，奈良美指在推特發文，雖說接種了疫苗，但不等於不會傳染疾病給他人，然而美國人卻仍不配戴口罩直接交談，這樣的強烈對比，讓他直呼「想回家了！」
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈良美智表示，雖說接種了疫苗，不代表沒有傳染給他人的可能性，但美國人卻不戴口罩與他人交談。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈良美智上傳在達拉斯佈展的照片，並直呼好想再次拜訪台灣。（圖／翻攝自Twitter）
奈良美智分享，他在達拉斯看到許多對新冠病毒一無所知的美國人，同時，看到日本的新聞，也認為政府的防疫措施有待加強，反問「為何不向台灣、紐西蘭學習防疫呢？」；另一則貼文說道，特展即將在3月20日開幕，在此之前他會返回日本，並感嘆好想再去台灣。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈良美智反問，為何不向台灣、紐西蘭學習防疫政策？（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈良美智13日轉發總統蔡英文的推特，表示最快會在明年再次來台設展。（圖／翻攝自Twitter）
奈良美智的推文吸引不少台日網友討論，有台灣網友感謝他肯定防疫成果，希望能夠早日再次訪問台灣；有網友希望下次能夠到高雄設展，也有人問奈良美智為什麼達拉斯沒有隔離檢疫。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲台灣、日本網友在奈良美智推文下留言，感謝他對台灣防疫的肯定，希望他再次來台。（圖／翻攝自Twitter）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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