草東沒有派對5月攻蛋！與歌迷有神祕約定

搖滾樂團「草東沒有派對」無預警在官方社群發文，宣告將於5月22日在台北小巨蛋舉辦專場演唱會。他們在臉書上僅釋出黑灰繪圖，以及公布演唱會名稱「不都媽生的 6.0」，卻不見相關售票購票時間，讓歌迷期待不已。

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▲▼草東沒有派對將於5月22日攻蛋開唱。（圖／草東沒有派對提供）

草東沒有派對原定在去年攻蛋，但當時考量疫情問題而忍痛延期，由於演唱會一事都是保密未公開，因此當社群公告時，成了「宣布攻蛋即延期」的尷尬狀況，許多樂迷們得知後非常扼腕，而昨（15）日粉專發文僅有一張主視覺意象照，更多關於售票時間、票價等詳細資訊，還有待後續官方公布。