草東沒有派對5月攻蛋！與歌迷有神祕約定
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-16 08:00:00
搖滾樂團「草東沒有派對」無預警在官方社群發文，宣告將於5月22日在台北小巨蛋舉辦專場演唱會。他們在臉書上僅釋出黑灰繪圖，以及公布演唱會名稱「不都媽生的 6.0」，卻不見相關售票購票時間，讓歌迷期待不已。
演唱會名稱「不都媽生的 6.0」乍看難解，但這5個字對於忠實樂迷可是承載著重要約定，更代表草東沒有派對音樂紀實的重要軌跡。2015年5月20日於Revolver正式成軍首演「不都媽生的」，此後草東的演出場場爆滿，這天對於草東來說，是所有事情重要的起點，因此往後每年5月中旬草東皆會以不公開的形式回到Revolver演出，雖然是不公開的活動，但熟悉的樂迷皆會有默契得聚首在這裡。草東沒有派對原定在去年攻蛋，但當時考量疫情問題而忍痛延期，由於演唱會一事都是保密未公開，因此當社群公告時，成了「宣布攻蛋即延期」的尷尬狀況，許多樂迷們得知後非常扼腕，而昨（15）日粉專發文僅有一張主視覺意象照，更多關於售票時間、票價等詳細資訊，還有待後續官方公布。
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