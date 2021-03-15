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教師接種後死亡　義大利北部暫停使用AZ疫苗

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-15 13:17:48

▲奧地利暫停施打AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前挪威傳出3名醫護人員接種AZ疫苗後出現血栓、血小板減少等症狀後，義大利北部也接獲接種後死亡個案，當地政府部宣布暫停使用AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
為應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，各國政府相繼推動疫苗接種計劃，但由於嚴重過敏、死亡的個案頻傳，外界對疫苗的安全性感到憂慮。日前挪威傳出有醫護人員在接種英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca，AZ）與牛津大學研製的疫苗後，出現血栓的症狀，愛爾蘭、荷蘭、民主剛果等國相繼宣布暫停施打。今（15）日義大利也在發現接死亡個案後，也宣布西北部地區暫停使用。
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據《路透社》報導，義大利北部皮埃蒙特大區（Piemonte）一名58歲教師，週六（13）接種AZ疫苗後不久死亡。皮埃蒙特大地區政府宣布暫停施打AZ疫苗，並且正在調查該名教師死因與接種疫苗之間的關連。
上週四（11）義大利因為西西里島通報2名男性接種AZ疫苗後死亡，而暫停使用同批次的AZ疫苗；除了皮埃蒙特大區其餘地區仍繼續接種AZ疫苗，當地藥品管理局（AIFA）強調，目前尚未發現疫苗與不良反應之間的關聯。
歐洲藥品管理局（EMA）12日表示，考量到接種疫苗的益處大於風險，仍建議繼續施打疫苗。阿斯特捷利康藥廠週日（14）發表聲明，表示在審查接種過AZ疫苗1700萬人的數據後，沒有發現證據顯示接種疫苗有增加形成血栓、血小板減少等症狀的風險。
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