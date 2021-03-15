國民黨重啟核四挺藻礁 民進黨砲轟：兩面手法糊弄人民
記者劉育辰／台北報導
2021-03-15 13:31:03
立法院國民黨黨團幹部陳玉珍、鄭麗文和費鴻泰3人，今（15）日召開記者會，指涉「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政的臉書遭到大量檢舉，導致無法發文、直播，是綠營網軍的攻擊，更稱是總統蔡英文的兩面手法，白天說要跟環團溝通、晚上又發動1450（網軍）攻擊，國民黨團將會收集相關證據，必要時向檢方、監察院告發。對此，民進黨發言人周江杰砲轟國民黨「用重啟核四挺藻礁」才是在糊弄人民、不負責任的作法。
周江杰表示，國民黨立法院黨團引用媒體報導的錯誤訊息召開記者會，分明就是在混淆視聽、誤導社會大眾。且國民黨在指責政府的能源政策，卻提不出具體能源建議，擺明是想藉由藻礁公投，來掩飾重啟危險核四的企圖。周江杰指出，2015年，是馬英九核定要在藻礁上蓋接收站、支持232公頃面積的三接工程開發，現在國民黨又跳出來說要支持藻礁公投，這種前後矛盾的態度，國民黨一直以來都避而不談。周江杰砲轟，若國民黨「真心」愛藻礁，那當環團主張要將三接工程改到台北港時，國民黨應該先與新北市長侯友宜及同是國民黨立委洪孟楷溝通，請他們向新北市民做說明，而不是開記者會說支持藻礁公投，卻不以實際行動支持環團的主張，這才是標準的兩面手法糊弄人民。國民黨不要天然氣、不要太陽光電、不要風力發電，卻提不出具體建議，只會一昧反對，還不負責任的想要重啟危險核四，把台灣拉回到核電的風險中。周江杰說，10年前日本311福島核災，影響世人深遠，讓社會大眾關心非核相關議題的發展。民進黨執政後，以非核家園的目標，努力推動台灣的能源轉型，光電、風電的比重逐步增加，大約再5到6年的時間，再生能源發電占比可以達到20％，周江杰強調民進黨對三接、藻礁公投立場不變，能源轉型是共同的目標，而非路線之爭，執政團隊以及民進黨也會持續和關心的團體、朋友交換意見、溝通。