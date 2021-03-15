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仰光單一家醫院就收到34具遺體　緬甸鎮壓死傷人數恐更高

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-15 13:56:10

緬甸/傷者/急救人員/Myanmar
▲《路透社》今（15）日報導，仰光郊區一家醫院單日就收到了34具遺體、40名受傷者，週日（14）緬甸示威的死傷人數實際上可能更高。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸民眾持續組織示威活動反對軍事政變，昨（14）日軍警鎮壓民眾造成全國至少39人死亡，但《路透社》報導指，仰光郊區的一家醫院單日就接收了34具遺體、40名受傷患者，恐怕示威衝突的實際死傷人數更高。
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《路透社》引述緬甸人權組織的消息，週日（14）仰光西部Hlaingthaya地區的中資工廠遭到不明人士燒毀後，軍方的安全部隊開始朝示威民眾開槍，造成至少22人死亡。為遏止示威活動擴大，軍方週日下令仰光Hlaing Tharyar和Shwepyitha地區進入戒嚴。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲緬甸安全部隊週日（14）在仰光郊區朝民眾開槍，造成多人死亡。（圖／翻攝自Twitter）
緬甸當地媒體「Myanmar Now」14日的報導指，緬甸安全部隊下午在仰光工業區Hlaing Tharyar對民眾開槍，附近依家醫院的急救人員表示造成至少11人死亡、20人受傷。中國官方媒體《環球電視網》（CGTN）指，當地2家中資製衣工廠失火，火災造成的死傷人數未明，但死亡人數預期將會繼續增加。
Myanmar Now續指，今（15）日各地的醫院仍然有許多傷患，以及在週日衝突事件中喪生的死者遺體。2月初發生軍事政變至今，超過百人遭到軍警射殺，但緬甸民眾今日仍組織示威，曼德勒（Mandalay）街道上現已有大批示威者手持紅色海報、旗幟遊行。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲經歷多次鎮壓，緬甸民眾今（15）日仍組織示威活動抗議軍事政變。（圖／翻攝自Twitter）
 
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