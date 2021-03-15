香港選制遭改　趙少康：沒人會接受一國兩制

中國全國人大通過修改香港選舉制度，中廣董事長趙少康今天說，香港立法會已死，已被人大取代，再搞下去就是一國一制，沒有一國兩制。北京把香港民主制度毀了，台灣人也會非常失望，本來沒人接受的一國兩制，現在更沒人會接受。
中國全國人民代表大會日前通過修改香港選舉制度的決定共9條，一如預期設立多項選舉的候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。趙少康今天上午受訪時表示，鄧小平曾說在香港實施一國兩制，50年不變，且50年後還可以再延。他認為，鄧小平是希望香港貫徹法治，實施民主，將來是否也能影響中國大陸，沒想到現在等於徹底顛覆鄧小平的談話。趙少康指出，現在哪有兩制，香港現在變成只剩下1.1制，雖然和大陸不是完全一樣，但也沒有太大差別了，香港立法會已死，已被人大取代，再搞下去就是一國一制，沒有一國兩制了。趙少康表示，北京如何對待香港人民，台灣非常關切，希望北京仔細思考，把香港民主制度毀了，對大陸本身很可惜，台灣人也會非常失望，本來就沒人會接受的一國兩制，現在更沒有人會接受。另外，趙少康也向中國呼籲，應立即釋放被收押的香港壹傳媒集團創辦人黎智英和47名民主人士。他表示，一個法治國家不該在還沒定罪下，把人押這麼久。對於九二共識在台灣是否還有市場？趙少康表示，九二共識與一國兩制是兩回事，但中共沒收香港選制，會讓大家不相信中共所講過的話，鄧小平答應給香港50 年不變，應該是定海神針，結果都可以改變。外傳江啟臣陣營與趙少康密會，結盟條件為江啟臣選黨主席、趙少康選總統；江啟臣日前表示，此事是空穴來風，他毫無所悉。趙少康則表示，國民黨有總統初選辦法，哪是黨主席一口給誰就給誰，哪有這種事。他指出，有規定就按規定走，怎麼可能會有這樣的約定，這是不可能的事情，到底誰在放這些消息，到底安什麼心。趙少康表示，前國民黨主席吳敦義當初也想選總統，吳敦義算是強勢的黨主席，又有戰功，以這樣的情況，吳敦義想選都無法改變規則，哪有說黨主席給誰選，誰就可以選，大家用邏輯想一想，怎麼會有這些事情。對於總統初選，趙少康說，相信國民黨會有公平的辦法，將來他也會提出一個初選辦法給國民黨參考，真的讓大家公平參與，也讓民眾也可以參與。至於是否會與他人結盟，趙少康表示，國民黨裡面都是好朋友，他回國民黨也是促進團結，跟每個人都可以結盟，也不排除跟任何人結盟，跟大家都結盟也很好，大家各司其職，各安其份。