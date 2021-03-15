台中肉品市場轉型 家畜、屠宰2公會抗議「扼殺生存權」

台中市肉品市場因應原址轉型活化，決定撤除屠宰及拍賣業務，引發台中市家畜公會與屠宰工會群情忿然，今天集結200多人齊聚市府廣場，抗議市府扼殺肉商生存權，並高舉布條要盧秀燕下台。市府表示，肉品市場將轉型為複合式商場，改善在地居民生活品質。

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台中市家畜公會理事長張國樑表示，肉品市場是合法設立，豈能「乞丐趕廟公」，未有妥善配套措施，在市長盧秀燕推動轉型，就決定撤除拍賣及屠宰業務，影響所及是上千家庭生存權，及公會與工會人員工作權，有違肉品市場設立宗旨。

▲台中肉品市場要轉型，台中家畜、屠宰2公會赴市府陳情，由農業局副局長代表接受。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.15)

何況，撤除屠宰、拍賣業務後，相關業者必須重回40年前，遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回販售，無形中增加運輸成本，且運輸過程路途遙遠，不可預期的突發狀況難以避免，肉質新鮮保持堪憂。

張國樑說，台中市是全國4大肉品市場之一，每日拍賣營收達新台幣30萬元以上，停止拍賣及屠宰業務後，每年減少收益1億4000多萬元，受到衝擊的是上千家庭生計，也勢必衝擊全國養豬農民產業鏈。

張國樑表示，現宰生鮮溫體豬肉，肉質鮮美、Q彈，是多數國人消費習性。在中央政府開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口之際，盧市長決定肉品市場轉型後要終止屠宰業務，並停止拍賣豬隻，難道要逼迫肉商販售萊豬嗎﹖

為爭取生存權，台中市家畜公會與台中市屠宰工會今天集結200多人赴市府陳情，提出多項訴求，包括：如果無法現址改善，懇請採循胡志強、林佳龍前市長模式，另覓適當地點遷移，以期永續經營，否則為維護生存權益，不惜有更激烈行動。

▲台中肉品市場要轉型，台中家畜、屠宰2公會抗議「扼殺生存權」，高喊要活下去。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.15)

陳情書由市府農業局副局長蔡勇勝及勞工局主任秘書賴緣如代表接受。市府指出，台中肉品市場長期存在異味、噪音、污水等污染問題，為改善在地居民生活品質，台中肉品公司推動原址轉型活化，撤除屠宰與拍賣業務，保留批發及零批服務，維持生鮮豬肉供應，轉型為複合式商場，兼顧環保與消費需求。

至於終止屠宰及拍賣業務後，對於相關會員就業需求，勞工局將協同工會進一步了解具體需求，提供後續協助，如有轉職意願，也會輔導進行職業訓練，協助就業。