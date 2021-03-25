專訪／同學出櫃失敗輕生　李友廷受震撼提筆寫歌曝心情

李友廷，以第一名的好成績迅速打開知名度，在去年推出了新專輯《如果你也愛我就好了》，談到新專輯的創作過程，他提到專輯其中一首歌曲便是有感於身旁的同學因為向家人出櫃失敗，最後走上絕路，因為太過震撼，所以寫下。

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談到推出專輯心情，李友廷提到，因為專輯是從以前就搜集的，寫到一半的專輯一度被腰斬，有一半是重寫的，所以原本要在2019年推出的專輯，就拖到了去年底才發行。專輯籌備許久才推出，被問到專輯裡，有沒有最喜歡哪一首歌，他猶豫許久才說：「回答不出來欸， 不是我在誇張，每一首我都喜歡，每一首都有點感情，真的滿好聽。」

▲李友廷自豪專輯每一首歌他都很喜歡。（圖／Legacy提供）

談到其中一首歌曲《你醜得像是髒話》，李友廷表示，這首歌是專輯的尾聲，壓線的一首歌，他笑說為了這首歌，與作詞者陳繁齊幾乎每天都在傳訊息，「我們一直訊息，工作空檔就來討論（歌的）問題。」讓他自虧那頻繁聯絡的一個禮拜，就像真的一對情侶一樣互相問候。

他也透露整張專輯除了基本主題外，最重要是傳達一些訊息，像是同婚公投，李友廷說，身旁有一位大學同學，因為沒辦法接受公投結果，他想跟家人出櫃取得溫暖，沒想到家人不接受、不支持他，他竟然選擇輕生，給了他很大的震撼，而在該曲的歌詞中，有一句是「存在是為了完成自己」，是刻意留點空間，不去單指某件事情，「這個空白，可以比較讓聽歌的人，找到屬於他們自己的感覺。」

▲李友廷分享歌曲《你醜得像是髒話》的靈感來源。（圖／翻攝李友廷IG）

此外，李友廷近來被歌手謝震廷在私人臉書開嗆，對方指控他害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，對此李友廷所屬的華研國際發出聲明回應，「近日網路上出現指控本公司藝人李友廷的貼文，內容並非事實，但已造成李友廷名譽受損的不良影響，本公司特此澄清，李友廷絕無涉及任何不法及不當行為，若是藝人之間彼此有任何誤會，希望當事人可以經由溝通而理性解決。」而日前謝震廷則是貼出與李友廷的合照表示2人已經和好，對此華研國際也回應：