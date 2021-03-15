P聯盟／例行賽倒數10場 洋將傷兵恐將成影響戰局關鍵
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-15 14:32:14
P.League+聯盟首個賽季的例行賽，只剩下最後10場例行賽，除了封王數字「M1」的富邦勇士之外，另外3隊都還沒確定搶下季後賽門票，他們勝差在4場以內，洋將的傷情可能將起到影響戰局的關鍵。
目前戰績桃園領航猿以9勝9敗排名第2，福爾摩沙台新夢想家8勝10敗排名第3，而新竹街口攻城獅則是6勝14敗排名墊底，不過第4和第2名的差距僅有4場，雖然難度高，但並非完全沒有機會。領航猿在球員註冊截止日到期當天，接連傷了洋將里德和控衛關達祐，一下子少了兩名組織者，好不容易建立起來的化學效應也頓時化為烏有，在那之後的兩場比賽，他們都以相當的差距輸給對手。里德不但是隊內得分王，而且在其他數據上的表現也很出色，本季場均25.67分、9.67籃板、4.8助攻、1.93抄截和1阻攻，是球隊主要的攻勢發動機；季中打出信心的關達祐，已是後場輪換重要的成員，場均6.94分、2.94籃板、2.81助攻。另外，還有背部不適、歸期不定的戴維斯，他本季場均13分、10.13籃板、2.44阻攻，第4節是許多本土內線的夢魘，少了他們3人，球隊攻防戰力都有所下滑。領航猿接下來的比賽，有3場要面對龍頭富邦、2場對戰夢想家、1場對攻城獅，若富邦沒有因為封王而做戰力調整的話，他們接下來賽程恐怕是最難啃的了。攻城獅本季例行賽已不會再和富邦對戰，接下來將和夢想家進行3場交手，然後和領航猿打1場，等於能否晉級季後賽，全都操之在自己手上，贏下3場以上才有機會。不過攻城獅在昨天的比賽中傷了大勝，他加盟至今為球隊打了4場比賽，場均20.5分、11.25個籃板，是教練團在陣容調度上的活棋，也是重要的得分來源，他何時能回歸也影響著攻城獅是否能成功挑戰艱鉅任務。至於在季中傷兵陸續回歸，球隊也慢慢磨合完成的夢想家，似乎在戰力上有一定的優勢。然而因為季出低迷的狀態，讓教練只能保守用兵，目前他們的主力恐怕是4隊最操勞的了，塔克(41分鐘)、李德威(37分鐘)、杰倫(36分鐘)、楊敬敏和希克斯(34分鐘)，上場時間都在34分鐘以上，體能將會是他們在季末最大的麻煩。