獨／黨魁起手式？朱立倫本週將現身談國政與江啟臣別苗頭
記者余祥／台北報導
2021-03-15 14:32:00｜2021-03-15 15:04:59
國民黨主席之爭日趨白熱化，現任黨主席江啟臣已表態爭取連任，前新北市長朱立倫被視為潛在可能對手，但朱立倫已1個多月沒有公開行程，也遲未鬆口是否角逐黨魁。《NOWnews今日新聞》掌握消息，在睽違多日之後，朱立倫本週將現身銀光協會記者會，仍延續一貫作風，不甩黨爭、關注國政，朱立倫將結盟多個公益團體推出台灣高齡社會居住解方，扮演稱職在野黨，頗有與江啟臣互別苗頭意味。
國民黨主席預計在7月改選，江啟臣已經表態爭取連任，另中廣董事長趙少康也磨刀霍霍，朱立倫、前高雄市長韓國瑜更被視為熱門人選。不過，朱立倫遲遲未鬆口是否角逐黨魁，一連串動作引發聯想。近日朱立倫連續在臉書拋出「新南向政策灑錢、比例跟順差卻年年衰退」、勞保年金破產、「藻礁與健康，不是選擇題」能源政策、「假打房、真囤房」等議題，以數據檢驗蔡政府執政成果，更與行政院隔空交火。朱立倫3月中也啟動公益之旅，鎖定高齡化社會等人口議題，要走入台灣偏鄉中的偏鄉。睽違1個多月，朱立倫本週更將親自現身由他所創辦的銀光協會記者會，據了解，這場記者會雖然主打高齡住宅問題，推出「銀光好居」，但整體架構仍延續朱立倫對戰綠營「檢驗國政」格局，憲改、財政、環保、居住等，討論台灣未來面臨的「世代正義」問題及解方。朱立倫大動作召開記者會，更聚焦國政，也被外界視為參選起手式。近朱人士觀察，朱立倫的做法是希望黨內以「合」為方向，避開黨內紛爭，不願意看到國民黨因各種私心被裂解或讓民進黨有見縫插針的機會；另一方面，面對民進黨的步步進逼，朱立倫認為國民黨要凸顯在野黨角色，檢驗政策，提前備戰2022年選戰，穩定局面，「才有重返執政的機會」。