中市水情嚴峻　盧秀燕籲中央援淨水設備

台中市政府與經濟部水利署今(15)日在東區帝國糖廠展開旱災整備演練，現場除出動移動式緊急淨水設備，也派遣水車演練醫療院所緊急供水作業，全力面對缺水衝擊。市長盧秀燕表示，市府除加強節水宣導，也已協調工業用水大戶減量用水，考量水情嚴峻，盼中央增援台中更多淨水設備，並協調游泳池、三溫暖等業者減量用水，比照農業停灌提出補償機制，一同度過旱情難關。

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因應水情吃緊，今經濟部水利署、工研院、自來水公司等單位舉行旱災整備演練，由市長盧秀燕擔任指揮官，以進入第三階段分區供水為情境，演練高地地區緊急送水、建置臨時取水站、水車支援醫療院所緊急供水、出動緊急淨水設備進行地下水淨水、民眾取水等作業。

盧秀燕表示，今年水情為台灣半世紀來最嚴重，中部鯉魚潭水庫蓄水量不到15%、德基水庫不到10%，未來若進一步限水，勢必衝擊市民生活及各行各業，考量中部水情比北部嚴峻，卻僅獲中央分配一部Qwater，每日生產15噸用水不足100多萬噸民生用水需求，盼中央調整預算部署更多淨水設備；另針對游泳池、三溫暖、遊樂園等非民生用水及非工業用水行業，也盼中央協調減量用水，研擬相關補償機制，協助業者度過難關。

經濟部水利署長賴建信指出，Qwater可依照水情狀況移動，因應民眾用水需求，只要地方提出需求，中央將全力協助；他也肯定市府因應水情提前進行綿密規劃，將持續與市府合作部署，共同抗旱。

經發局表示，今演練內容多元，包括實施分區供水時，針對管線末端或地勢較高地區，可能發生供水、儲水量不足等問題，加強與自來水公司緊密聯繫，全力為民生提供必要水源；各醫院若發生儲水不足現象，台中市旱災災害應變中心將請消防局在不影響救災下緊急支援供水，保障醫院用水。

另外，因台中地區地下礫石層多，地下水源資源豐富，為不浪費新建建築工地地下水資源，都發局除要求廠商設置取水閥，提供做為次級用水外，更嘗試納入民生用水，選擇符合自來水取水品質的地下水資源，搭配經濟部水利署的移動式緊急淨水設備(Qwater)進行水質淨化，增加飲用水，產水量為一天15噸，每天約可供給7500人飲用；另為維護飲用品質，環保局將加強水質抽檢，讓民眾安心使用。