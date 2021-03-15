年輕人社群平台瘋股市 黃天牧坦言是監理新挑戰
記者許家禎/台北報導
2021-03-15 14:47:57｜2021-03-15 14:50:16
台北股市自去（2020）年到現在漲勢不斷，陸續站上萬五與萬六，其中年輕人開戶數大增。但面對社群平台興起，有立委質疑金管會沒做好監理，就怕會發生如美國Gamestop事件一樣，造成股價波動或是有炒股的嫌疑。為此，金管會主委黃天牧今（15）日坦言，社群平台的監理確實是新挑戰，但周邊單位已有相關的軟體來監控，會持續關注。
證交所統計，去年新開戶人數超過67萬人，總開戶人數成長至1124萬人，占人口總數比重增至47.3%，等於平均每2人就有1人參與股市投資。再觀察投資人年齡，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是20至30歲年輕族群，占比從5年前25.4%快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人。面對許多年輕人投入股市，立委曾銘宗在立院質詢時詢問金管會，有沒有哪些措施保護這些年輕人不被「割韭菜」。金管會主委黃天牧回應，其實之前股市上萬四、萬五、萬六時都有提醒投資人要注意風險控管，而他們也觀察到年輕族群變多，周邊單位在過年後已經針對網路上或各式社交平台上製作相關風險控管的資訊讓年輕人知道。立委李貴敏也指出，現在市場上資金充沛，社群平台興起，年輕人一窩蜂跟著，像是Clubhouse最近很夯，但金管會慢半拍，質疑如果有人在房間裡大舉談論某支股票或股市，會不會造成如美國Gamestop事件一樣，使股價異常波動或有炒股的嫌疑？為此，黃天牧坦言，「確實有可能發生」。李貴敏再表示，Clubhouse房間內對話無法紀錄，投資人透過網路下單都很容易，金管會要如何監理？黃天牧回應，新興社群媒體確實是監理的新挑戰，但目前周邊單位都已經動起來，有專案小組以特別軟體來監控，但李仍質疑金管會「時代在進步，監理卻沒到位，根本是束手無策吧」。為此，黃回應會持續關注與應變。