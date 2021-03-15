台企也中槍！不滿北京默認軍方 緬甸掀反中潮
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-15 14:52:15
緬甸軍方2月政變以來，其國內局勢持續惡化，滿懷憤怒的示威者因遲遲得不到回應，又遭血腥鎮壓，因而將怒氣也轉向北京，當地反中浪潮逐漸升溫。14日在工廠林立的仰光工業區內，就有數間中資工廠遭到破壞縱火，甚至有台資工廠也被波及，當地的外國商人提心吊膽，不知如何是好。
綜合媒體報導，隨著抗議者的死亡人數不斷增加，緬甸人民也越加悲憤，部分民眾認為北京暗中支持緬甸軍方，導致當地的反中情緒不斷上漲。14日軍民之間再爆發流血衝突，造成39人死亡，各大外媒紛紛把已過週日形容為「最血腥的一天」。當天下午，大批緬甸人騎著機車、手持棍棒等物，闖入蘭達雅區(Hlaing Tharyar)的中資工廠進行打砸，一家台灣人投資的製鞋工廠Tsang Yih也意外中槍。雖然台灣官方事後已做出回應，聲稱被捲入事件的10名台籍幹部均平安，也還未有其他台資企業受襲，但兩岸關係微妙，加上時局過於動盪，仍在當地的台商也不得不提高警覺，免得突然遭殃。不少人因此聯想到2014年的越南排華暴動，當時因中國與越南就著南海主權爆發衝突，引發越南民眾不滿，發動了連串針對中國的示威與抗議，後來失控演變為對日本、香港、台灣等外資企業的暴力攻擊。根據緬甸軍事電視台15日上午發布的最新消息，將進一步擴大戒嚴令的實施範圍到6個區，範圍包含多間工廠以及中資企業。自軍方2月1日發動政變以來，緬甸全境便已進入緊急狀態，但無助於遏止國內追求自由與民主的聲浪，大批示威者接連走上街頭；緬甸官媒在14日晚間首度使用戒嚴一詞，讓外界憂心這意味著軍方將更直接介入控制局面，不再只是依靠地方警察。