IKEA敦化店4月底熄燈 當地房仲：期待新賣場帶來新氣象
記者賴志昶/綜合報導
2021-03-15 14:52:52｜2021-03-15 14:53:03
IKEA敦北店昨（15）日宣告，即將於4月26日正式熄燈，令大台北地區的忠實客戶感到無比惋惜。至於IKEA遷出後會不會影響小巨蛋周邊房市，當地房眾認為，南京東路附近被稱為「台北華爾街」，原本的商圈機能就相當蓬勃，不會受到單一賣場影響，且IKEA原先就有經營困難的傳聞，這次撤出後等到未來有新賣場進駐，相信能為當地商圈帶來新氣象。
「我對IKEA搬走是持正面看法。」在當地經營17年之久的房仲、中信房屋台北南京加盟店副店長劉德正認為，IKEA受限於本身地點因素，賣場內部展示空間狹窄，且沒辦法提供太多停車空間，因此近年時有所聞經營傳出瓶頸；而這次IKEA搬出後，未來有新商場進駐，也許能為整個小巨蛋周邊帶來新氣象，達到活絡商圈的效果。至於是否會影響到周邊生活機能，劉德正指出，南京東路是被稱為台北華爾街，周邊不僅商辦林立，也有許多商場，且坐著捷運、公車到其他商圈也相當便利，所以少了一家IKEA，對整體生活機能影響並太大。據房仲透露，小巨蛋周邊除了南京東路上都是商辦外，巷弄內有許多電梯華廈或是公寓，這種產品一直都是當地中古屋市場的銷售主力，而價格依照屋況與屋齡不同，單價約介於7至9字頭之間，主力客群大多以換屋族、為學區買房的小家庭及商業人士為主。住商不動產長春復北加盟店店長李志鴻也表示，小巨蛋周邊商圈發展較早，交通與生活機能都已經相當成熟，再加上是敦化國小等明星學校的學區，因此房市的需求都一直很健全，房價也基本持穩，不會受到某一商場的進駐或撤出影響。李志鴻分析，目前業界傳聞，內湖舊宗路上原大潤發一館的營運空間較大，所以IKEA可能是把業務遷過去；像IKEA這種大型商場，所需要的空間成本相當大，在台北市蛋黃區寸土寸金的情況下，他們會想用「小換大」來獲取更多營運利潤，也是相當合理。至於原IKEA敦北店的店址未來能有商場進駐？李志鴻認為，一般像寶雅這種大型賣場會傾向於街邊店，而IKEA敦北店的場所全都在地下室，所以可能性較小；不過，像是全聯就不會排斥地下室，所以未來結合生鮮超商的賣場，也許會有機會能夠進駐。