王定宇「分租」信者恆信？8成民眾認過從甚密

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於3月12日到15日，針對民進黨籍立法委員遭周刊爆料與民進黨發言人顏若芳「分租」一事，進行調查。有高達81.19%的民眾，即使在王定宇出面澄清他是向顏分租，且妻子也知道分租一事後，仍然認為王顏二人過從甚密，涉及不倫。
3月9日周刊爆料指出，民進黨立法委員王定宇與同黨發言人顏若芳「同居」且互動頻繁。當天王定宇及顏若芳都澄清，王向顏分租房間，並表示周刊是「編故事」、「使用率也還好」，顏若芳也表示周刊「看圖說故事」，並稱平常住在家裡（爸媽家）、同居「次數不多」、「跑攤或與朋友聚餐太晚才會去住」。事發後，兩人紛紛神隱，但有81.19%的民眾顯然不相信王顏二人的說法，認為兩人過從甚密，有不倫的嫌疑。周刊表示，自去年11月開始跟監，卻直到今年3月才正式爆料，時間相隔四個月有餘。對此，有44.48%的民眾認為，這個爆料時間點可能是為了模糊其他時事的焦點，又或是民進黨派系內鬥的結果。另外，有趣的是，這次的事件中，也引發居住正義的討論。台北市議員侯漢廷表示，在這次的事件中，他比較感慨的是，年僅35歲的民進黨發言人，不僅名下有兩間房產，還可以將房間「分租」給同黨立委，相較之下，大多數同樣是35歲的民眾，還在努力存買房頭款。對此，有45.82%的民眾認為，這顯示執政黨高喊的「居住正義」，其實都在玩假的。雖然一般認為國內民眾對於公眾人物私德部分的容忍度較高，但實際透過問卷詢問，撇開藍綠不談，民眾對於政治人物有婚外情的看法時，僅有12.52%的民眾認為，只要政治人物會做事，有婚外情也無妨。同時卻有高達78.69%的民眾表示不能接受，認為這攸關政治人物的人格及道德問題。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,350人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。