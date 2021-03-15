高雄海味 海洋局推廣優質清真認證水產品
記者黃守作／高雄報導
2021-03-15 15:27:30
高雄市政府海洋局鎖定穆斯林，推廣優質清真認證水產品，於今(15)日，在台北希望廣場，舉辦清真產品推廣活動，並辦理商機媒合會，希望能提供國內外穆斯林安心優質的水產品。
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，該局輔導清真認證已3年，所謂「清真」意指符合伊斯蘭教法規定的一切事物，即為「安全」、「衛生」與「健康」的食品，嚴格管控前端原料與終端處理過程，降低食安影響，比一般市售食品多一道安全把關，無須擔憂健康問題與衛生條件，除了穆斯林可安心食用外，一般民眾也可放心享用。黃登福強調，該局為推廣高雄優質清真認證水產品，提高國人對清真產品的接受度，乃到台北舉辦清真產品推廣活動，讓民眾對清真認證有更多認識，並瞭解清真產品與食安的關連與重要性。黃登福指出，此次清真產品推廣活動，有梓官區漁會、天時福水產、魚社長、蘇班長安心石斑及飛洋水產等高雄優質水產品廠商參與，現場提供通過清真認證之水產品，供消費者選購，包含石斑、台灣鯛、鱸魚、虱目魚、午仔魚、黃金鯧、白蝦及草蝦等高雄市生產魚種，有生鮮類的全魚或魚片、加工過的魚丸、零食、即食品等商品，吸引民眾踴躍參與，一起體驗符合食安要求，且取得清真認證的優質高雄水產品。