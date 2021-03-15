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「國寶級」女星認林俊逸是大兒子　他曝氣喘發作狂咳

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-15 17:42:56

鄭怡驚喜探班林俊逸、趙詠華。（圖／遠雄創藝提供 ）
▲鄭怡（中）自爆林俊逸是「大兒子」，林俊逸（右）虧對方是國寶級明星。（圖／遠雄創藝提供 ）
由趙詠華、林俊逸組「俊詠」CP，攜手合作的「華逸登場」演唱會的即將登場，這也是在農曆年後首場大型專場演出，隨著演唱會腳步逼近正式最後倒數2周時間，今（15）日開放媒體拍攝彩排。擔任嘉賓的鄭怡還爆料其實林俊逸是她的「大兒子」。
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對於開唱正式倒數2周，趙詠華、林俊逸提到最近因為台灣空氣汙染太嚴重，身為過敏兒的他們，這幾天長疹子、流眼淚，更透露因為過敏關係，演唱會將不會有乾冰，林俊逸表示：「我跟詠華姐都有氣喘，台上乾冰會影響唱歌，像我有一次演舞台劇氣喘發作，前一場乾冰用太多，結果我整場都在咳，只能硬著頭皮演完，但一演完衝下台後，馬上就帶上氧氣筒呼吸，因為實在太難過！」
▲林俊逸樂當趙詠華的性感動作指導。（圖／遠雄創藝事業股份有限公司
▲林俊逸（右）樂當趙詠華的性感動作指導。（圖／遠雄創藝事業股份有限公司 提供）
而鄭怡特別來到總彩探班，還帶了最近超夯的「金鑽鳳梨」來給予他們加油打氣。鄭怡曾經在林俊逸的歌曲《上好的一年》MV中飾演對方的媽媽，所以親暱的稱呼林俊逸「大兒子」，她笑說：「我自己最近演了很多戲，今天得知最大的兒子（林俊逸）為了演唱會團練，當然要來站台！之前MV裡面演他媽媽，但其實我生不出那大的兒子！」林俊逸也開玩笑得說：「今天真的很感謝媽媽來站台，她是『國寶級』的人物，平常都是待在故宮的！」
▲鄭怡驚喜探班林俊逸、趙詠華。（圖／遠雄創藝提供
▲鄭怡（中）驚喜探班林俊逸（右）、趙詠華。（圖／遠雄創藝提供 ）
 
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