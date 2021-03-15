「國寶級」女星認林俊逸是大兒子　他曝氣喘發作狂咳

由趙詠華、林俊逸組「俊詠」CP，攜手合作的「華逸登場」演唱會的即將登場，這也是在農曆年後首場大型專場演出，隨著演唱會腳步逼近正式最後倒數2周時間，今（15）日開放媒體拍攝彩排。擔任嘉賓的鄭怡還爆料其實林俊逸是她的「大兒子」。

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趙詠華、林俊逸提到

▲林俊逸（右）樂當趙詠華的性感動作指導。（圖／遠雄創藝事業股份有限公司 提供）