媽祖乾女兒以作品「媽祖」 奪英國翻糖裝飾賽最高分

弘光科技大學餐旅管理系學生，參加「2021英國cake international competition翻糖裝飾藝術國際競賽」，受到疫情影響採通訊報名線上比賽，要求卻更嚴謹，學生黃聿茹、黃珊淇兩人首次參加國際上，分別在初學者、雙層翻糖蛋糕比賽項目拿下銀牌、銅牌，這項比賽給分嚴苛，從小認媽祖為乾媽的黃聿茹以「媽祖」作品，拿下該項比賽最高分，為台灣爭光。

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指導老師、餐旅系副教授黃汶達表示，該競賽在英國已經舉辦28年，是翻糖裝飾藝術指標性比賽。受到疫情影響今年改線上賽，賽事規定更嚴格，參賽作品完成後，必須要拍5張不同角度照片寄出，評審有更多的時間評分，也能把作品照片放大觀看細部，因此分數評比嚴謹，整個賽事金牌數大幅下降，兩位學生參賽的項目金牌從缺，黃聿茹卻能拿下該項賽事最高分，相當難得。

大一學生黃聿茹製作「媽祖」的翻糖作品。她說，想要磨練手工技巧，因此決定報名參加。從小認媽祖為乾媽，也時常和家人到媽祖廟拜拜，由於代表台灣參賽，想要選擇一個象徵台灣的東西，再加上疫情衝擊下，希望疫情能夠趕緊平安度過，因此作品為聞聲救苦的媽祖浮現在海面上，背後有一隻龍騰雲駕霧，充滿台灣民俗信仰風情。

黃聿茹指出，她對烘焙有興趣，新民高中應用英語科畢業後才轉換跑道改念餐旅系，上大學從零開始學習，過程比其他同學辛苦，但是她利用課餘時間練習廚藝、刀工，也加強烘焙相關技巧，這次參賽，每天至少用5個小時製作作品，花了一個多月時間才完成，能夠拿下最高分奪銀牌，真的很開心。

大二學生

黃珊淇製作中國風婚禮的囍宴蛋糕。她說，去年參加過國內翻糖蛋糕比賽奪冠，這次首次挑戰國際賽，製作一個高約60公分的雙層婚宴蛋糕，每天花近5個小時製作，花了一個多月完成作品。蛋糕中的裝飾很多是第一次製作，過程中失敗過很多次，光是一朵花的裝飾就要花2天時間，把蛋糕架高也花了不少時間，和全球60多國選手較勁，獲得銅牌，代表這些努力獲評審肯定。

黃珊淇透露，從嘉義東吳高中餐飲管理科技優升學管道進入弘光科大，由於她個子比較嬌小，家人擔心從事餐飲業太累，又怕她無法勝任，反對她念餐旅系。不過，經過兩次的比賽獲得好成績，讓她說服家人說：「認真努力，我也可以做得到！」