掌握契機　中鋼第2季內銷鋼品盤價會議決議調漲

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中鋼公司110年4月份及第2季內銷鋼品盤價會議，是由董事長翁朝棟主持，他說，世界主要經濟體受惠於疫苗研發成功，並大規模施打，COVID-19疫情陰霾可望逐漸消退，全球投資與消費活動信心強勢回溫，預期實體經濟與終端需求在資金、基本面雙引擎推進下，將重啟國際經貿新頁。翁朝棟表示，時序邁入今(110)年第2季(4月-6月)的傳統旺季，國內外終端需求持續強勁，國際鋼市熱度不斷延燒，加上煉鋼原物料成本大幅翻揚，此次中鋼盤價明顯存在補漲空間，尤其季盤產品大幅落後月盤累計調幅及同業漲幅，鋼板落後同為建材類產品型鋼漲幅4,700新台幣/公噸左右，國內線材同業第1季則累漲4,100新台幣/公噸以上，熱冷軋、鍍面等產品之進口報價近3個月大幅調漲155~400美元/公噸之間。翁朝棟強調，該公司持續秉持一貫之穩健、溫和、順勢、衡平的訂價原則，經綜合考量整體用鋼產業出口競爭力、國內原物料價格穩定性及鋼廠成本壓力，此次釋出最大誠意，期許下游業者掌握此契機加速升級轉型，並蓄積能量，共創鋼鐵業榮景。翁朝棟指出，4月份月盤產品需反映不斷上升的成本，既有的配套方案仍續搭配，故內銷基價平均微調1.7%，而第2季季盤產品除反映第1季盤價調幅遠落後原物料成本，尚兼顧與月盤及同業漲幅差異，並考量第2季成本波動，因此第2季基價平均調幅8.3%。