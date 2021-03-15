AZ疫苗陷血栓疑慮！歐洲各國暫緩接種一次看
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-15 16:45:43
中央流行疫情指揮中心本月3日證實，11.7萬劑首批阿斯利康疫苗（AstraZeneca，AZ）新冠疫苗抵台，近日即將開打疫苗，然而國際頻傳施打疫苗後出現不良副作用，引起關注。
奧地利、丹麥、挪威以及義大利相繼通報接種後死亡或出現血栓症狀的個案，部分歐洲國家宣布不同程度暫停施打AZ疫苗。《NOWnews今日新聞》特別整理歐洲各國施打AZ疫苗後的情況，以及宣布暫緩施打的地區。AZ疫苗由英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發，常見的接種副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛以及發燒。據統計，目前歐洲含英國地區約有1700萬人已接種AZ疫苗，其中至少 37人出現血栓症狀。奧地利奧地利為首個對AZ疫苗潛在風險發出警告的歐洲國家，上週一名49歲的女護士在接種AZ疫苗出現「嚴重凝血問題」並在2天後死亡；另一名35歲的女護士則是接種同批疫苗後出現肺栓塞，正在接受治療逐漸康復。由於2名個案在同天、同地點接種AZ疫苗，考量到未確認的風險，奧地利衛生部門上週二（9）暫停該批次的AZ疫苗接種。歐洲藥品監督機構（EMA）上週三（10）初步判斷，49歲女護士的死因與AZ疫苗無關，並在一份聲明中寫道「目前沒有跡象顯示疫苗會導致這些『沒有被列為可能副作用』的症狀」。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡也在奧地利通報死亡案例後，暫停使用同批疫苗，但至少有100萬劑疫苗已被送往17個歐洲國家。丹麥丹麥近日發現一名60歲婦人接種疫苗後出現血栓死亡，衛生部門上週四（11）宣布暫停所有AZ疫苗接種工作2週，成為歐洲首個宣布全面暫緩施打AZ疫苗的國家。挪威在丹麥宣布暫緩施打後，挪威衛生部門立刻跟上，同日（11）宣布考量到副作用問題，採取必要措施暫停施打AZ疫苗。上週六（13）挪威衛生部門通報，有4名成年人在注射AZ疫苗後，出現流血、血栓、血小板低下等症狀，嚴重者甚至出現腦出血，正在接受醫院治療。挪威藥品監管管理局（NMA）表示，在歐洲各國也有通報過類似的案例，但目前沒有任何證據表明症狀與疫苗相關。當局呼籲，任何接種過疫苗的人，包括50歲以下的青壯年，若有感到任何不適或是傷口出現大面積瘀青，都應尋求專業醫療協助。冰島冰島目前尚未通報接種AZ疫苗後嚴重不良反應的個案，但在丹麥、挪威宣佈暫時停打的同日（11），出於公共安全考量，冰島衛生部門也宣布全面暫停AZ疫苗接種。荷蘭荷蘭政府日前已預訂1200萬劑AZ疫苗，並且計劃在未來2週注射29萬劑，然而考量到丹麥、挪威的案例，荷蘭衛生部門今（15）日宣布暫停使用AZ疫苗兩週，至29日為止。荷蘭衛生部門聲明強調，此為「預防措施」，疫苗本身應該是安全的，最重要的是確認這些症狀是否在接種疫苗後出現，或是因為疫苗而引起。愛爾蘭愛爾蘭國家免疫諮詢委員會（NIAC）週日（14）宣佈，雖然目前AZ疫苗與出現凝血障礙個案之間的關聯，但基於防疫原則考量，當局決定14日起暫緩施打AZ疫苗。據愛爾蘭國家廣播公司報導，至暫停施打疫苗為止，愛爾蘭已經使用了11萬劑AZ疫苗，佔整體接種量的20%。保加利亞保加利亞總理博里斯科夫（Boyko Borissov）上週五（12）發表聲明，下令暫時停止使用AZ疫苗，直到疫苗被確認與嚴重副作用個案無關。義大利義大利上週五（12）通報，西西里島2名男子在接種AZ疫苗後，一人為43歲的現役軍人，死因為心臟病；另一人為50歲的警察。當局同天宣布暫停使用死亡案例同一批次的AZ疫苗。義大利北部皮埃蒙特大區（Piemonte）也通報，一名58歲教師於週六（13）接種AZ疫苗後不久死亡，今（15）日起該地區暫停施打同批AZ疫苗。羅馬尼亞羅馬尼亞衛生部門在義大利西西里島出現2起死亡案例後，宣布暫停接種同批次的AZ疫苗（ABV2856）共4000多劑。泰國、民主剛果泰國上週五（12）表示，當局考量到歐洲多國暫緩使用AZ疫苗，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及內閣官員取消當日的接種計劃，宣布暫緩AZ疫苗接種，為首個停用AZ疫苗的非歐洲國家。民主剛果上週五（12）也宣布，由於幾個歐洲國家暫緩注射AZ疫苗，該國也決定暫時施打。剛果早前透過COVAX機制，獲得大約170萬劑AZ疫苗，但尚未開始接種。韓國韓國上週五（12）統計，2月底推動接種疫苗以來，已有7648例接種後疑似不良反應，其中7567例接種的是AZ疫苗，佔整體98.9%。接種後死亡案例累計至15例，但經過調查後有14例死因與疫苗無關。雖然韓國AZ疫苗過敏反應頻傳，但當局仍批准擴大接種範圍，批准65歲及以上人群接種AZ疫苗。南非先前有研究指出，AZ疫苗對南非變種病毒株的效力顯著較低，對輕度、中度患者保護力微小。當局因此取消使用150萬劑AZ疫苗，計畫改用嬌生疫苗，並將AZ轉賣給非洲聯盟（AU）提供其它非洲國家使用。雖然AZ疫苗副作用問題頻傳，仍有國家持續推動接種。法國衛生衛生部長韋朗（Olivier Véran）表示，當局已與藥品監管局進行討論，認為沒有必要暫停接種。西班牙地方政策與公共職能部長達里亞斯（Carolina Darias）也同意，目前尚未證實疫苗與血栓成因有關，支持繼續施打；德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）週六（13）表態，拒絕暫停AZ疫苗施打，強調接種的益處仍然大於風險。藥廠阿斯利康上週五（12）發表聲明強調，公司將患者的安全放在首位，透過檢視1700萬名接種的資料，沒有證據顯示它在任何特定年齡、性別、批次，或在任何國家會增加血栓形成風險。根據疫苗3期臨床實驗數據，疫苗整體有良好的耐受性且符合安全標準。世界衛生組織（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）也表示，組織已檢視接種後死亡案例的資料，認為目前為止沒有個案的死因與疫苗直接相關，強調AZ疫苗的效用「優秀」，尚無理由不接種疫苗。
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