AZ疫苗引血栓仍缺實證 醫警告：五族群容易造成血栓
記者劉雅文/台北報導
2021-03-15 16:35:08｜2021-03-15 16:37:37
首批運抵台灣的AZ疫苗即將在17日完成封緘檢驗，不過國際上有傳出接種後有嚴重過敏反應的情形發生，指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，有關AZ疫苗的施打建議，有3族群不可施打，若有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染狀況者則暫緩施打。
新冠肺炎疫情持續肆虐，各國都在加快施打疫苗的腳步，台灣首批運抵的AZ疫苗，也即將完成封緘檢驗，中央流行疫情指揮中心，今（15）天下午召開臨時記者會，除了說明國內新增境外案例，發言人莊人祥也提出AZ疫苗施打建議。其中針對施打建議裡頭，指揮中心明列3大族群不可施打，包含對疫苗成分過敏、施打第一劑疫苗後有過敏反應，以及18歲以下青少年。另外，針對有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染狀況者，指揮中心則是暫緩施打。針對各國有出現AZ疫苗施打後有血栓狀況發生的案例，振興醫院感染科主任李明政表示，血栓問題很嚴重、容易致命，但是打疫苗跟血栓是不是有相當高關聯性，還要時間上去觀察，如果疫苗施打後有高危險的副作用，指揮中心會停、聽、看，不會讓國人冒險，民眾對於打疫苗也不能道聽塗說。李明政解釋，會血栓跟體質有關，血栓可能發生在全身性的血管位置，比如靜脈血栓等，一般以有冠狀動脈疾病、腦血管阻塞疾病、裝了心臟血管支架，或是心房顫動、心律不整者，容易產生血栓，還有久坐的人也比較容易，一些中風病患、年老養護中心照顧的病人等，也是久坐容易產生血栓者。但李強調，現在還不確定AZ疫苗跟血栓有高相連性，不能全信謠言，但也不能不去觀察、了解，就全民施打，他認為台灣目前防疫做得很好、疫情非常安全，「台灣目前是可以等的」，所以不急著打，有足夠時間去觀察別的國家，打了疫苗後的安全性、有效性。另外指揮中心也列出，相關血小板減少、凝血異常者（例如血友病）、免疫功能不全（包括接受免疫抑制劑治療者）還有懷孕、可能懷孕的女性，以及正在哺乳的女性，需要謹慎評估要不要施打AZ疫苗。對此醫師也建議，有任何發燒、不適的民眾，都不建議馬上施打疫苗。
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