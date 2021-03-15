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網球／還有油！美網冠軍自認今年能復出　渴望打東京奧運

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-15 17:36:12

▲阿根廷好手Juan Martin del Potro。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷好手Juan Martin del Potro。（圖／美聯社／達志影像）
阿根廷名將Juan Martin del Potro過去曾多次在奧運賽場上表現出色，生涯在男單項目上奪得一銀一銅的成績，近年雖飽受傷勢所苦，但他仍希望自己能趕上今年的東京奧運。
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del Potro是少數能在「四巨頭(Big 4)」時代拿下大滿貫男單冠軍的選手，他在2009年美網捧盃，其標誌性的正拍威力強大，發球也如砲彈一般，但是這幾年因為大大小小的傷勢，很少出現在賽場上。
其實del Potro在巔峰時期就常常因傷影響發揮，但因為對網球的熱愛，他一直沒有選擇退休，而是不斷努力以求重新回到最愛的球場。但隨著年紀漸長，他的恢復時間也越來越常。
del Potro錯過了2019年的後4個月，以及整個2020賽季，上一次他在正式比賽中出賽，已經要追溯到2019年的ATP500草地賽事女王盃，但他仍然認為自己能在今年復出。
「想要參加奧運會的想法一直在我的心中，這是我的動力來源。雖然膝蓋目前依舊有著一些問題，但我不能就這樣結束我的職業生涯，我認為我還能夠繼續，所以我還在努力嘗試。」del Potro如此說道。
del Potro在2012年的倫敦奧運會上，於一盤史詩大戰中惜敗給Roger Federer，無緣闖進金牌戰，但他在銅牌戰擊敗Novak Djokovic，拿到自己第一枚奧運獎牌；2016年里約奧運他更上一層樓，先在四強戰擊敗Rafael Nadal，而後於金牌戰敗給Andy Murray，拿下銀牌。
現在del Potro渴望再次披上國家隊戰袍，「我感覺我的油箱還有油，所以我能做的就是繼續戰鬥，我也希望為我的母親和已經離世的父親再次站上賽場。我希望由我自己決定什麼時候退役，而不是由於我的身體原因。」
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