減碳環保玩台南 月月有主題 親子同樂千元有找

台南市政府為推廣台南永續觀光、綠色旅遊，規劃於2021年推出6大主題示範遊程，結合本市台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線及雙層巴士，搭配各路線特色及周邊熱門觀光景點，舉辦不同主題小旅行活動，首團「上山當個博士博」優惠加碼，親子2人一日遊，報名費千元有找！歡迎各地遊客報名參加，一同體驗綠色運輸低碳旅遊！

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本次活動預計推出6場次觀光公車主題小旅行活動，分別為「上山當個博士博」、「海陸雙拼」、「BUS情人98」、「啡常青春」、「微醺巴士」及「台南美食大腹翁」，遊程中將至本市各大熱門觀光景點遊玩、安排體驗活動或進行互動遊戲，參加本次主題小旅行活動之遊客，還可以獲得低碳旅遊神祕小禮！報名相關資訊請大家持續鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

▲黃偉哲手上為台南老字號帆布行推出的防疫包，是這次活動的驚喜小禮（圖／記者林怡孜攝，2021,03,15）

黃偉哲表示，台南目前共有5條台灣好行觀光公車路線及1條雙層巴士路線，除了舊府城市區的88府城巡迴線、99安平台江線外，109年新增串連山區新景點山上花園水道博物館、左鎮化石園區及南瀛天文館的「山博行線」；再串連西拉雅風景區的33關子嶺故宮南院線，以及雲嘉南風景區的61西濱快線，形成台南觀光公車完整的旅遊環帶，便利遊客透過觀光公車暢遊台南。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，此次主題小旅行將以一或二日遊、小團及超值優惠價，帶大家深度體驗台南各大熱門觀光景點並藉由示範型遊程，教大家如何最有效運用台灣好行觀光公車規劃遊程。首團「上山當個博士博」已於3月15日開賣，遊程包含南瀛天文園區及左鎮化石園區導覽、DIY手作及互動遊戲，並含山上美食行程。歡迎至「台灣好行」網站，或下載手機APP程式「Lí hó Tainan你好台南」查詢相關旅遊資訊。