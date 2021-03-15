路平兼顧抗滑 陳其邁：力求縣區、市區高高平
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-15 17:39:42
高雄市長陳其邁今（15）日下午到鳳山區視察鎮南街路平施作工程，並現場檢測標線的抗滑係數，標線的BPN達到75，陳其邁強調，鎮南街周遭有很多學校，所以也牽涉到通勤的安全，現在就加緊趕工，希望道路刨鋪作業，能夠達成高高平的目標，原來高雄縣區的鄉鎮道路能夠優先施作。
副市長林欽榮指出，今天市長來看不只是為路平而已，還有標線抗滑係數的問題，一般來說，抗滑係數BPN至少要大於等於50，為此，高雄市獨創「三線聯控」，第一端「供料端」的瀝青廠，它的配比、溫度、出料會即時監控；第二端「挖管中心」，監控配比等過程都會紀錄，此舉也可以保護公務人員；第三端則是「現場端」，現場指揮官不論是白天或是夜晚，三方的資訊都會到位，同時存檔，所以如果有任何的監工不實，或者是其他的，都可以追究到責任。高雄市長陳其邁表示，鎮南街周遭有很多學校，包括鳳山幾位議員、里長也一直在反應，過去路面有一些挖管痕跡、裂縫，路況非常不好，所以希望市府能夠優先改善，感謝議會的支持，今年市府編列了23.7億的預算來做刨鋪，尤其在我們舊市區周遭，包括鳳山、鳥松、仁武、大寮、林園等，原來高雄縣區的鄉鎮道路，能夠優先施作，讓使用頻率比較高、路況比較不好，對於周遭交通影響比大的這幾個因素，做一個綜合考量。