21歲日男變性後艷冠群芳　擊敗300女奪選美后冠！

根據《四方報》報導，隨著變性手術越來越進步，越來越多「性別認同障礙者」可以通過手術追求真正的自己。日本一名26歲的女子馬場汐音原本是男兒身，她在21歲時到泰國進行變性手術，回國後參加整容選美大賽，並擊敗300名女性參賽者勇奪第一。她近日接受日本電視台採訪，分享自己特別的故事。

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馬場汐音表示，自己從小就對自己是男生這件事感到不自在，變聲期時甚至因為十分討厭自己長出喉結而不斷打自己喉嚨希望喉結消失。她在中學時就立志要變性成一名女性，而幸運的是，家人都十分支持她，母親甚至驚喜的直呼：「原來我們家有個女孩子！」

帶著家人的支持，馬場汐音在21歲那年花光積蓄來到泰國進行變性手術，回國後參加第二屆「整容選美灰姑娘大賽」，期待透過節目的體態、儀容訓練，讓自己更加女性化。而強大的信念最後也讓她在300名參賽者中脫穎而出，不僅得到節目贊助整容，更勇奪第一，獲得300萬日元的冠軍獎金（約新台幣78萬）。

在參加節目的過程中，馬場汐音逐漸明白，自己身上有某些男性部分是怎麼也抹不掉的，而她也從原先一昧追求女性化逐漸轉而學會擁抱自己身上的男性／女性部分。現在的她是一名動作演員，經常在各大遊樂場、商場進行表演，需要兼具靈敏度和體力。馬場汐音表示，這份工作恰好可以運用自己的長處，也讓她越來越喜歡自己。