香港施打科興疫苗 出現第2例「面癱」治療7天仍未好轉
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-15 18:18:29
香港近期推動接種中國科興研製的新冠疫苗，頻繁傳出接種疫苗後死亡、中風的案例，至今累計6死，引起香港市民擔憂安全性，引發「退針潮」不少人取消預約接種。今（15）日香港又一名任職中港車的58歲司機接種科興疫苗後，隔天出現左臉面癱的副作用，為類似症狀的第2起個案。
上週五（12）香港政府發表新冠疫苗的安全監察第一期總結報告，截至3月7日，共有71起疫苗不良反應事件，包括1名69歲男子，在接種科興疫苗後，被診斷為「貝爾面癱」，接種疫苗後2後小時左眼無法閉上，隔日出現流口水、沒有眼淚等症狀。今日一名中港車司機，考量工作需要於3月7日接種疫苗，卻出現面癱症狀，左臉麻痺且眼皮下垂，難以吞嚥喝水。該司機目前已在醫院內接受高劑量類固醇治療7日卻未有顯著改善，目前連進食、吞嚥都十分困難。香港媒體報導，港府昨日公布有4例接種疫苗後出現不良反應，被送至醫院的個案，其中2例情況穩定已出院。具統計，至今（15）日下午1時，香港已有19.8萬人接種首劑疫苗，佔16歲以上人口3%。香港政府今日宣布，擴大接種2個優先族群：30至59歲人士，以及在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工。明（16）日上午9時起，2族群可上網登記接種疫苗。香港負責接種計劃的聶德權表示，當局了解到可能因為近期疫苗嚴重不良反應事故頻傳，影響到市民信心，因此接種計劃較初期來的緩慢。聶德權指，不過開放上述族群接種後，能夠讓超過500萬市民接種疫苗，佔整體人口8成。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示贊成降低接種年齡層，呼籲港府以數據分析，研究科興疫苗是否增加引致中風或心臟病的機會，才能消除香港巿民的疑慮。另外，香港也有簽約採購英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca，AZ）研製的疫苗，近期歐洲各國傳出有個案接種後出現血栓、腦出血等症狀，港府表示已與AZ聯繫，將密切關注情勢，會確保疫苗為安全有效的情況下才會批准緊急使用。
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