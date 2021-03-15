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男嬰解剖竟發現染毒　社會局急安置同住8童

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-15 18:35:51

男嬰解剖後赫然發現生前染毒，檢警緊急至男嬰生前住所，並救出8名同住兒童。（圖／翻攝畫面）
▲男嬰解剖後赫然發現生前染毒，檢警緊急至男嬰生前住所，並救出8名同住兒童。（圖／翻攝畫面）
去年11月，高雄一名2個月大的男嬰死亡，經警方報驗，高雄地檢署檢察官會同法醫趕赴相驗，確認死因為支氣管肺炎併水腫而死亡，但男嬰的血液、尿液均含有第二級毒品安非他命反應，檢警在3月11日上午逮捕男嬰的母親、姑丈、伯父，三人被諭令以1至3萬不等的金額，交保候傳，至於屋內的8名兒童已請社會局協助安置。
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高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒指出，高雄地檢署去年11月11日上午接獲警方報驗通知2月大男嬰死亡，立即會同法醫趕赴相驗，並速訂於翌日在高雄市立殯儀館進行解剖釐清死因，確認死者係因支氣管肺炎併水腫而死亡，故初步排除有他殺嫌疑，但經檢驗，竟發現男嬰血液、尿液均含有第二級毒品甲基安非他命，懷疑男嬰在生前遭人餵毒，遂主動簽分偵辦，並指揮高雄市警局前鎮分局、婦幼警察隊共組專案小組，繼續追查。

高雄地檢署檢方在上周四（11日）上午7點，指揮前鎮分局、婦幼警察隊持法院核發之搜索票前往男嬰同住家人住處執行搜索，當場在屋內扣得第二級毒品安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，26歲的男嬰母親周女、28歲的姑丈吳男，及28歲的伯父呂男等人遭以現行犯逮捕，均有吸食毒品罪嫌，而周女目前仍在懷孕中。

高雄地檢署表示，周女、吳男、呂男3人長期在其住處內以燒烤方式施用毒品，屋內的8名兒童有兩名為周女的孩子，5名為吳男的孩子，另一名則為呂男的孩子，年齡都在2歲至8歲間，明顯無法獲得適當照顧，遂通報社會局協助處理轉介8名兒童至醫療院所進行驗傷、身心評估及緊急安置事宜，經醫師診斷評估後，8名皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，全案將繼續釐清8位兒童發育遲緩之原因是否與接觸毒品或照護不良有關。

全案經檢察官任亭訊問後，認被告三名涉犯刑法第286條妨害幼童發育，毒品危害防制條例第6條非法使人施用毒品罪嫌重大，均被諭令交保候傳；高雄市政府社會局家防中心主任李慧玲指出，已配合檢警，在上週四已安置8名孩子到庇護處所，現在孩子身體狀況都還算正常，但有些遲緩、體重過輕的情形，也將持續提供後續照顧，並配合檢警調查。

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