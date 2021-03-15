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野球名人房／東哥聯手甜心主播　第一集就邀來超大咖球評

運動中心/綜合報導

2021-03-15 21:00:00｜2021-03-15 22:13:48

▲全新節目「野球名人房」今晚十點準時上線，林奕雯、黃忠義和曾文誠要跟大家分享棒球場上的大小事，棒球迷千萬別錯過。（圖／陳明安 攝）
▲NOWnews最新棒球節目來了！「野球名人房」今晚十點準時上線，將由林奕雯、黃忠義和主持本節目，首集大來賓是「曾公」曾文誠，棒球迷千萬別錯過。（圖／陳明安 攝）
中華職棒32年於3/13(六)正式開打，宣告熱血棒球季正式來臨啦！NOWnews也趁著這股熱潮開啟全新節目《野球名人房》，由「甜心主播」林奕雯和「東哥」黃忠義搭檔主持，第一集也邀請了人稱「棒球歷史大師」的「曾公」曾文誠上節目，聊聊過去跟黃忠義發生的一些趣事。
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談到「曾公」曾文誠在淡出主播台之後的生活，不僅有更多時間陪家人，甚至還跟風學習現在年輕人非常流行的「滑板」！而「東哥」黃忠義則是參與「長青組」軟式棒球，有趣的是，東哥到長青組之後竟然還要跟隊友「鞠躬」？原來是他的球隊有許多職棒初期的退役球星。
另外曾公也在節目上「爆料」，說東哥以前非常臭屁，對棒球各項技能都相當有自信，甚至還和當時的右外野手王俊郎說：「接不到右半邊的滾地球沒關係，因為東哥會全部接住」，但東哥似乎不太想承認，現場果然笑聲不斷。
而提到東哥，怎能不提到這句「叫你總欸出來打！」，東哥以總教練的身份敲出「代打滿貫全壘打」的過往依然是球迷們津津樂道的往事。黃忠義也回憶道：「當時是林仲秋教練問我能不能登錄，我說OK，剛好有機會上去打才能創造此項紀錄」。
最後問到令人印象最深刻的全壘打是哪一支，曾公則回答：「2001世界盃陳金鋒對日本那一發！」，大家是不是也很有共鳴呢？更多精彩內容，敬請鎖定今晚十點《野球名人房》！（編輯：吳忠育）
 
 
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