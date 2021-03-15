青少年胸痛莫輕忽 亞東醫院：自發性氣胸恐引起休克
記者陳志仁／新北報導
2021-03-15 18:52:06
平時熱愛籃球運動的小明，是一位身材高瘦的高中生，某次打球時右胸突發劇痛，開始喘且呼吸困難，附近小型醫院診斷為氣胸，才緊急後送至亞東醫院處理；亞東醫院表示，好險小明有即時就醫，否則可能會進一步引發休克。
亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰說，氣胸是因為肺臟的肺泡破裂或囊腫破裂，使空氣從肺泡進入肺臟與胸壁間的腔室，造成氣體在肋膜腔內蓄積，壓迫到肺臟，造成肺臟無法擴張，進而引起胸悶、胸痛、氣喘等症狀；如果輕忽應對，可能會進一步惡化成「張力性氣胸」，導致心臟受到壓迫，血液無法回流到心臟，引發休克，嚴重者甚至會死亡。夏肇聰表示，氣胸分為「自發性」和「外因性」，自發性氣胸常見於年輕、身材高瘦的男性，其中也有小部份年輕族群的自發性氣胸，是因肺部疾病所引起，如肺結核；外因性的氣胸則通常是由外傷引起，例如車禍、碰撞等，這類病患通常會合併肋骨骨折或氣管的外傷。夏肇聰指出，通常較輕微的氣胸會利用氧氣治療，若是已出現症狀或氣胸面積較大的患者，就會建議置放引流管；一般氣胸患者在兩年內的復發率為25%，若不幸二次氣胸，復發率將上升至60%，建議如接受保守治療，卻還是一直漏氣或復發的患者，可諮詢小兒外科或胸腔外科，尋求手術治療。夏肇聰說，常見的氣胸手術方式，包括有傳統開胸手術及胸腔鏡微創手術，不同於傳統手術，胸腔鏡手術傷口小、復原快，更大幅降低患者術後疼痛感，以小明為例，在接受胸腔鏡治療後3天就出院了；胸腔鏡手術是目前最主流的治療方法，臨床指出，接受手術的氣胸復發率，可降到5%以下。夏肇聰呼籲氣胸患者，要注意避免氣壓變化大的活動，例如潛水、跳水、高空跳傘等外，氣胸和抽菸有非常大的關聯性，除建議戒菸外，更要盡量避免暴露在二手菸環境中；高瘦的國、高中男生，若出現胸悶、胸痛、氣喘等症狀，應盡快到設有小兒外科的醫療院所就醫。