高爾宣挑戰「狂戰士」無所畏懼　吳卓源展現女人堅強魅力

近來受疫情影響，「宅經濟」讓遊戲業表現亮眼，除了明星藝人之外，在網路上擁有高人氣的網紅們，也紛紛接下遊戲代言邀約。對於遊戲代言人來說，能否完美詮釋其角色相當重要，因為藉著明星的光環、魅力，能吸引更多忠實玩家，也讓電玩手遊順利打入年輕人的市場。
角色扮演遊戲《天堂M》推出到現在3年多，就已經吸引許多忠實玩家，剛上市時就備受矚目，同時掀起線上遊戲熱潮。畢書盡2018年扮演帥氣的「黑暗妖精」，他受訪時笑說自己是《天堂》骨灰級玩家，為了襯托出黑妖強韌攻擊力、敏捷的角色特性，畢書盡在拍攝代言廣告前，比平常多做了10公斤的舉重訓練，讓手臂線條更加明顯，此外，他也透露能替《天堂M》代言，算是完成自己小男孩的夢想。創作歌手、鄉民老婆吳卓源第一次嘗試Cosplay，就挑戰「神聖劍士」代言《天堂M》，她透露神聖劍士非常符合自身又帥又酷的形象，希望在創作、歌唱方面，能像其角色一樣無所畏懼，展現出女人的美麗、堅強的一面。饒舌歌手高爾宣首度代言電玩遊戲就化身《天堂M》的「狂戰士」，還特地改編陶喆歌曲《黑色柳丁》，替角色量身打造新曲《TITAN》，高爾宣以嘻哈搖滾、重低音節拍來呈現狂戰士為信仰而戰的硬派態度，同時襯托出他「越戰越強」的個人魅力。而近來《寶島娛樂城》也找來YouTube訂閱數破百萬的草爺當代言人，利用他親民的形象來吸引玩家。此外，女神們的魅力也難以招架，來自馬來西亞的辣妹DJ藍星蕾，前陣子就和沈玉琳一同代言官鬥宮廷手遊《叫我官老爺》，她漂亮的臉蛋搭配姣好身材，成功詮釋紅顏的形象，讓人馬上就能進入遊戲情境。（編輯：侯家瑜）
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