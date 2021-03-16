高爾宣挑戰「狂戰士」無所畏懼　吳卓源展現女人堅強魅力

近來受疫情影響，「宅經濟」讓遊戲業表現亮眼，除了明星藝人之外，在網路上擁有高人氣的網紅們，也紛紛接下遊戲代言邀約。對於遊戲代言人來說，能否完美詮釋其角色相當重要，因為藉著明星的光環、魅力，能吸引更多忠實玩家，也讓電玩手遊順利打入年輕人的市場。

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角色扮演遊戲《天堂M》推出到現在3年多，就已經吸引許多忠實玩家，剛上市時就備受矚目，同時掀起線上遊戲熱潮。畢書盡2018年扮演帥氣的「黑暗妖精」，他受訪時笑說自己是《天堂》骨灰級玩家，為了襯托出黑妖強韌攻擊力、敏捷的角色特性，畢書盡在拍攝代言廣告前，比平常多做了10公斤的舉重訓練，讓手臂線條更加明顯，此外，他也透露能替《天堂M》代言，算是完成自己小男孩的夢想。

▲畢書盡笑說自己是《天堂》骨灰級玩家。（圖／遊戲橘子提供）

▲吳卓源曾化身新職業「神聖劍士」。（圖／NOWnews資料照）

▲高爾宣化身「狂戰士」。（圖／遊戲橘子提供）

▲草爺替《寶島娛樂城》代言。（圖／紅心字會）