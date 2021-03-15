痛批藻礁公投趕走三接 大潭里長：完全沒問當地意見
記者吳承翰、林柏年／桃園報導
2021-03-15 19:47:12｜2021-03-15 19:52:43
立法院社福及衛生環境委員會今（15）日赴大潭藻礁考察，觀察第三天然氣接收站對當地生態系的影響，在勘察前召委陳玉珍請政府部會官員、環保團體報告，在發言的過程中，大潭里里長彭明聰痛批經過多年的演變，當地里民都願意接受三接，環保團體對他們一句話都沒問過，就發起公投，想推翻這個提案，直呼「這裡不是你們想來就來，想走就走。」
藻礁公投發酵，目前收集到的公投連署書已達到70萬份，預計本周四送交中選會。衛環委員會下午移師大潭進行考察，在官員、環團報告，以及立委的質問中，環團跟國民黨、時代力量立委都質疑行政單位說法矛盾、並質疑對當地的生態系確實有衝擊，以及過去大潭都不是興建天然氣接收站的首選，近年卻成為「唯一的選擇」、以及環評過程中的瑕疵。經濟部次長曾文生則強調，有做好當地生態保護，大潭第三天然氣接收站是環保與能源發展的最佳選項，但在報告後，發言的人多半為國民黨、時代力量的立委，整場會議的走向明顯對政府部門不友善，但在會議結束前，大潭里里長彭明聰接過麥克風，直批環團說來就來，用公投想把三接趕走，但近年來當地里民逐漸接受三接，他質問公投領銜人潘忠政「你們有問過我們的意見嗎？」主持會議的陳玉珍眼見場面逐漸失控，想發話阻止彭明聰發言，彭不理會她繼續說，「你們立委也有責任，核四不可能、燃煤不可能，我們到底要用什麼發電？」彭質疑現在國民黨、時代力量在這個議題上合作，但很多人根本連藻礁都沒親眼看過，就想趕走三接，完全不考慮當地人的看法。彭最後補充，如果對天然氣接收站有疑慮，去高雄永安的接收站看過就知道會不會傷害環境。