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87家廠商搶進和發　高市府攜手中華電打造全智慧化園區

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-15 22:00:00

▲和發園區投資破五百億，廠商緊鑼密鼓趕工進駐。（圖／高市經發局提供）
▲和發園區投資破五百億，廠商緊鑼密鼓趕工進駐。（圖／高市經發局提供）
高雄投資熱！以「綠色、智慧、永續」為願景的和發產業園區目前已吸引87家廠商投資搶進，投資總額累計達548億元、創造約10,816個工作機會！同時，高雄市經發局更聯手中華電信打造智慧空氣品質、水資源、路燈、影像辨識等數位監測系統，實踐真正全智慧化管理。積極在和發園區投資佈局的軟板大廠台郡科技公司處長鄭明傑表示，感謝市府有長遠的眼光與決心，堅定推動、落實產業轉型，帶領在地產業打國際盃。
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高市府經發局長廖泰翔指出，產業轉型是市長陳其邁四大優先政策之一，今年全球供應鏈重組更為高雄的產業轉型創造新契機，因此市府積極與中央合作，加速橋頭科學園區、仁武產業園區，以及亞洲新灣區5G AIoT創新園區開發，並積極向世界大廠招手，上任短短一百天，招商投資金額就破千億。他強調，未來和發產業園區不僅將帶動地方發展，也將是高雄擠身「亞洲高階製造中心」重要拼圖。
▲▲和發園區配有2組可監測時、日、月雨量的雨量筒搭配數位化管理監測。（圖／高市經發局提供）
▲和發園區配有2組可監測時、日、月雨量的雨量筒搭配數位化管理監測。（圖／高市經發局提供）
廖泰翔表示，有別於傳統工業區的高污染印象，和發產業園區以「綠色、智慧、永續」為願景，優先引進低污染、低排放產業進駐，並聯手中華電信打造智慧空氣品質、水資源、路燈、影像辨識等數位監測系統，透過雲端平台整合資訊分析，並與各領域專家合作判斷指數狀況，真正實踐全智慧化管理。
經發局指出，園區內共建置488盞智慧路燈、26台全景攝影監控設施、7台智慧辨識攝影機，以及可監測時、日、月雨量的2組雨量筒等諸多科技硬體設備，整合包含車流車牌辨識、防洪、空汙、水質監測溯源等多項智慧化功能，打造優質、便利、環保的舒適環境。他信心滿滿地說：「和發園區將是工業4.0時代智慧園區的新典範。」
▲和發園區建置9組空氣品質偵測器，即時管控汙染情形。（圖／高市經發局提供）
▲和發園區建置9組空氣品質偵測器，即時管控汙染情形。（圖／高市經發局提供）
「和發讓人對產業園區有耳目一新的感受。」積極在和發園區投資佈局的台郡科技公司處長鄭明傑強調，能夠在和發園區建廠營運，不僅進一步的深化企業形象，更實際帶動公司業績成長。盼未來藉由公、私部門緊密合作，加上市府加速5G AIoT建置的政策，相信高雄的產業發展、和發園區的潛力都將令人刮目相看。
高全存公司總經理簡天保表示，和發產業園區具有便捷聯外交通、優質產業環境與先進公共設施等多項優勢，對所有進駐廠商而言，是提升營運效能最大的助力之一。相信和發園區開發案的成功，絕對是台灣產業園區典範，也是企業投資成長茁壯、邁向永續最佳的選擇。
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