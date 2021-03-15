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高雄樂迷懂聽　高流海音館滿載測試索票1分鐘秒殺

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-15 20:32:39

▲高雄流行音樂中心室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲高雄流行音樂中心室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」。（圖／高雄流行音樂中心提供）
高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）預計今年啟用，室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，將在3月27日下午三點半舉辦，邀請三千名歌迷進場觀看演出，今 (15) 日中午12點整點開放索票，結果不到一分鐘全數索取完畢，民眾踴躍的程度讓測試性演出未演先轟動，網路上樂迷紛紛敲碗求票。當天也將開箱獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，揭開高流為引以為傲的音樂武器！
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▲全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，揭開高流為引以為傲的音樂武器。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，揭開高流為引以為傲的音樂武器。（圖／高雄流行音樂中心提供）
「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀，及康康康樂隊擔任演出嘉賓，超過半數的金曲金音入圍、得獎歌手，各類型的不同曲風，15日中午開放索票，3,000張票在1分鐘內全數索取完畢！沒搶到票的民眾也別難過，同一天也有全台樂迷期盼已久的「2021大港開場」，免費的三座戶外舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」，歡迎民眾自由入場，屆時在高流場域、駁二、蓬萊商港區，整個高雄沿海港灣邀請大家一起跟著音符PLAY、一起來高雄鬥陣鬧熱！
27日滿載測試除了檢視活動動線、硬體功能及場館服務等項目外，更要首次獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統（immersive sound）對各種曲風的駕馭情形。目前這套系統在實際產業運用上遍及歐美，德國電音團體Kraftwerk、搖滾樂團史密斯飛船及邦喬飛、饒舌歌手Alt-J，都有結合此項技術進行演出，甚至是冰島精靈歌手碧玉，也在2019歐洲巡迴演出中，指定使用本系統。
而沉浸式音響也適合多元多變的場地，你可以在英國倫敦皇家亞伯特音樂廳、美國洛杉磯的Grand Park、紐約Sony Hall、Kaufmann Concert Hall及澳洲WOMAD⾳樂節發現它的蹤影；亞洲鄰近國家中，香港及日本皆有大型演唱會場館建置了3D沉浸式⾳響系統的前衛經驗。
▲高流室內表演廳「海音館」屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲高流室內表演廳「海音館」屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計。（圖／高雄流行音樂中心提供）
高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示：「現在高雄的民眾有福了，將搶先全臺體驗本套音響系統，屆時請用力張開耳朵，努力感受與世界級的聲音接軌」。高流董事長暨高雄市政府文化局局長王文翠更指出：「現在高流即將成為全臺唯一建置此音響系統的場館，基於前瞻性與開創性，及符合未來國際產業趨勢，期望透過引領台灣演唱會到達更高的視野，提升高雄甚至整個臺灣在流行音樂產業界的能見度」。
高流室內表演廳「海音館」屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計！高流不僅有宏偉的建築，未來透過文化部及高雄市政府共同努力，在軟硬體均有相當基礎條件下，將會為高雄最重要的音樂基地。相關演出資訊可至「高雄流行音樂中心」官網與臉書粉絲團查詢，因應防疫措施，落實進場體溫檢測、觀眾全程戴口罩，敬請配合。
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