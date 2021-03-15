帶團實地考察藻礁 潘忠政、中油爭辯不斷
記者吳承翰、林柏年／桃園報導
2021-03-15 21:05:37｜2021-03-15 22:29:25
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然而在視察的過程中，潘忠政屢屢和中油的官員發生爭執，例如潘忠政會指某一個區域是7000年以上的藻礁，中油官員便會駁斥他，澄清並非整片藻礁都有7000年的歷史，有的區域因為地勢較高，在礁岩堆高之後，海水漲潮也淹不進來，自然沒有珊瑚會來附著、死亡後鈣化形成礁岩。此外在視察一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚時，潘忠政也會感嘆環境遭到破壞，同樣中油官員會反駁他，指出他所踩著的大潭藻礁G1、G2的土地，目前都不在工程規劃，要潘不要亂扣帽子、形成誤會，潘則堅稱，中油建築的棧橋下方，橋墩就把那邊的藻礁都挖空了，他相信那邊一定也都有多杯孔珊瑚。透過潘忠政的水下攝影機，可看出多杯孔珊瑚生長情況良好，甚至還伸出觸手捕食，可見其真的存活，在回程的路上也發現螃蟹，顯示即便近年該區工業化數年，生態系仍欣欣向榮。大多數的國民黨立委、時代力量立委陳椒華和民眾黨立委賴香伶等人都親身觀察藻礁現況，民進黨立委鄭運鵬在結束後則發臉書抨擊，指控陳玉珍以保護藻礁為名，帶團踩踏礁岩、破壞礁岸，他無法理解踩進去礁岸是什麼意思。國民黨立委林奕華則回應，他們為了保護礁岩，所穿的雨鞋鞋底材質都相當柔軟，並不會破壞礁岩。
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