奧斯卡入圍名單！黑豹爭影帝 南韓奶奶尹汝貞參戰搶女配
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-15 22:12:38
第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮因疫情關係，從2月28日延期至4月25日，屆時在加州洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行，今（15日）晚間公布入圍名單，已故的「黑豹」查德威克鮑斯曼，以《藍調天后》角逐奧斯卡影帝，出演《夢想之地》的南韓實力派演員尹汝貞，首度入圍最佳女配角。
查德威克鮑斯曼因為《黑豹》打開知名度，可惜去年8月因大腸癌病逝，不少影迷悲慟不已。他才剛以《藍調天后》獲封金球獎影帝，今再靠《藍調天后》入圍第93屆奧斯卡金像獎影帝，這也是他首度、也是最後一次入圍奧斯卡。 《夢想之地》去年開始開獎不斷，更榮獲本屆金球獎「最佳外語片」，網友紛紛認為該作與奧斯卡的距離「更近了」，被看好的《夢想之地》不負眾望，除了入圍最佳影片、最佳導演，最佳男主角，南韓女星尹汝貞也首度參戰奧斯卡，爭奪最佳女配角。 第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單： 最佳影片
《父親》
《猶大與黑彌賽》
《曼克》
《夢想之地》
《游牧人生》
《花漾女子》
《靜寂的鼓手》
《芝加哥七人案：驚世審判》最佳導演
《曼克》大衛芬奇
《夢想之地》鄭李爍
《游牧人生》趙婷
《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾
《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格最佳男主角
《靜寂的鼓手》里茲阿邁德
《藍調天后》查德威克鮑斯曼
《父親》安東尼霍普金斯
《曼克》蓋瑞歐德曼
《夢想之地》史蒂芬元最佳女主角
《藍調天后》薇拉戴維絲
《The United States vs. Billie Holiday》 安德拉戴
《女人碎片》凡妮莎寇比
《游牧人生》法蘭西絲麥多曼
《花漾女子》凱莉墨里根最佳男配角
《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩
《猶大與黑彌賽》丹尼爾卡盧亞
《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆
《靜寂的鼓手》保羅拉西
《猶大與黑彌賽》凱斯史坦費爾德最佳女配角
《芭樂特電影續集》瑪麗亞巴卡洛娃
《絕望者之歌》葛倫克蘿絲
《父親》奧莉薇雅柯爾曼
《曼克》阿曼達塞佛瑞
《夢想之地》尹汝貞