搭捷運見隔壁女子「一舉動」！男當場心全碎：我很糟糕？
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 22:45:32
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有網友搭乘捷運時，突然有名陌生女子坐到他旁邊，但下秒「一動作」卻讓他傷透了心，難受直喊「是我很糟糕的意思嗎？」
原PO於《Dcard》上發文，表示「捷運上被女生側坐，是我很糟糕的意思嗎？」他透露當時有名陌生女子突然坐到他旁邊，但下秒對方隨即側坐，「腳是往走道且一直玩手機，我感覺受到傷害，我是不是玻璃心！！？？？」問題曝光後，不少人反而認為原PO想太多了，「如果旁邊的人真的很糟糕，比如不修邊幅這類的，是我的話我是連坐下都不會考慮的耶！側坐應該只是習慣啦！想太多了～」、「還好吧！就個人習慣啊！我要是旁邊有坐人也都會坐很邊邊，完完全全不想碰到的那種」、「想太多了啦～要對自己有自信一點」、「很糟糕才不會坐」。甚至有習慣側坐的網友分享想法，直言「我就是習慣側坐，存粹就是懶的把後背包放到前面」、「我側坐是因為比較放鬆...原po好玻璃...」、「側坐比較不會暈車⋯⋯」、「我常常會側座哦！但這不是因為覺得別人不好或怎樣，單純只是覺得這樣比較尊重對方」。（編輯：陳雅雲）