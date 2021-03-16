美日2加2會談將登場　日媒：聚焦聯手抗中因應北韓

（中央社記者楊明珠東京15日專電）美國國防部長奧斯汀及國務卿布林肯今天相繼搭乘專機抵達日本，由美日外交及國防首長舉行的「2加2會談」明天登場，議題涵蓋加強美日同盟及因應中國及北韓的對策。
日本放送協會（NHK）報導，由日美外交及國防首長舉行的「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）16日登場。美國方面由國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與會；日本方面由外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會。奧斯汀搭乘的專機已在日本時間下午3時（台灣時間下午2時）左右降落在美軍橫田基地（東京）；布林肯搭乘的專機今晚8時20分抵達美軍橫田基地。兩人都是美國總統拜登政府上台後，首度出訪外國。明天登場的美日2加2會談預料將討論到美日同盟的強化以及如何共同對抗中國的態勢等議題。NHK指出，美日考慮到中國企圖在印度太平洋地區擴大影響力，美日2加2會談將討論如何在人權問題、安全保障的領域上聯手對抗中國，預料也會討論日本應扮演的角色。布林肯、奧斯汀在結束訪日的行程後，預定前往南韓訪問。報導說，美國國務院高官透露，布林肯、奧斯汀這次一連串的訪問，期盼日本與南韓因應北韓的對策能有所協調。同時也想促使因歷史問題等交惡的日韓關係能改善。（編輯：周永捷）1100315