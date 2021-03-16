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AZ疫苗血栓風暴擴大！德法西暫停施打　印尼也加入

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-16 06:35:22

▲為了保險起見，包含德法西等歐洲大國在內，也已暫停AZ疫苗的施打，直到世衛與歐洲藥品管理局進一步釐清並給出建議。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了保險起見，包含德法西等歐洲大國在內，也已暫停AZ疫苗的施打，直到世衛與歐洲藥品管理局進一步釐清並給出建議為止。（圖／美聯社／達志影像）
阿斯特捷利康(AstraZeneca，簡稱AZ)新冠疫苗血栓風暴持續擴大，歐洲國家已陸續宣布暫停施打，最新消息是德國、法國、西班牙也加入喊卡行列，剛拿到110萬劑AZ疫苗的印尼亦宣布暫緩接種。
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綜合外媒報導，近日多國接連爆出多起民眾施打AZ疫苗後血栓的案例，雖然世衛強調，無證據顯示該症狀與疫苗有直接相關，建議仍繼續接種，世衛也將展開後續調查，但為了謹慎起見，宣布暫停施打的國家也越來越多。
歐洲部分，繼奧地利、荷蘭、義大利以及北歐3國之後，德國衛生部15日也發表聲明，指政府出於謹慎目的考量，在主管疫苗的保羅艾爾立希研究所(Paul Ehrlich Institute)建議下，決定先停止使用AZ疫苗。不久後，《法新社 》也報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布該國暫停使用AZ疫苗。
除了德法以外，西班牙衛生部長德瑞亞絲(Carolina Darias)15日亦宣布，將暫停施打AZ疫苗至少2週，以做為暫時及預防性措施，直到歐洲藥品管理局(EMA)可以評估風險為止。
亞洲方面，剛透過COVAX計畫取得110萬劑AZ疫苗的印尼，其衛生部長薩迪金(Budi Gunadi Sadikin)15日也宣布，由於歐洲有部分個案施打AZ疫苗後出現血栓，為了保險起見，將暫緩施打AZ疫苗，並等待世衛組織的進一步確認。
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