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接種科興後已7死！香港專家：初判與疫苗無直接相關

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-16 07:09:23

▲香港近日傳出多起施打中國製科興疫苗後，死亡或是面癱等副作用的案例，但目前專家都研判與疫苗無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港近日傳出多起施打中國製科興疫苗後，死亡或是面癱等副作用的案例，但目前專家都研判與疫苗無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
香港近日大規模為民眾施打中國製的科興疫苗，以達到防範新冠疫情的效果，然而過程狀況頻傳，至今已有7人接種該款疫苗後死亡，並有2人出現面癱（顏面神經麻痺）等副作用。對此香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會則稱，死者本身皆患有心血管等疾病，初步判斷與疫苗無直接關係。
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綜合香港媒體報導，當地已累計7起施打疫苗後的死亡個案，香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會15日就7例死亡個案及1例危殆個案討論後，宣布經初步評估，認為所有個案均與接種科興疫苗沒有直接關係，死者或患者本身都患有嚴重的冠心病、心肌梗塞及肺水腫等情況，均有待進一步分析報告。
從7名死者的資料來看，死者年齡介於55至80歲之間，本身都有慢性疾病或心肺方面的健康狀況，最新1例死者是名63歲的男子，過往有心房顫抖及慢性心衰竭病史，亦有脂肪肝及其他慢性疾病。該名患者於3月9日接種首劑科興疫苗，10日入院，當時診斷為中風，留院期間持續出現心律不正，須送深切治療部，後其心臟功能持續衰竭，並於14日凌晨離世。
至於目前2例面癱個案(69歲和57歲男子)，該委員會則聲稱，接種後數小時就面癱的確不太常見，因為以往打流感疫苗若有接種者出現面癱，基本上都是幾星期後，因產生的抗體和自身免疫反應過程令神經線受損所導致，雖然初步判定也與科興疫苗無關，但暫時無法完全下定論，委員會表示會繼續跟進。
 
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