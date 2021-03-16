|Maserati Ghibli MHEV GranSport規格表
|長寬高(mm)
|4,971/1,945/1,461
|軸距(mm)
|2,998
|車重(kg)
|1,878
|引擎型式
|直4汽油引擎+48V輕油電
|排氣量(c.c.)
|1,995
|最大馬力(hp)
|330
|最大扭力(kgm/rpm)
|45.9 / 4,000
|變速系統
|8速手自排
|傳動型式
|後輪驅動
|前懸吊
|雙A臂
|後懸吊
|多連桿
|前輪尺寸
|245/40 R20
|後輪尺寸
|245/40 R20
|平均油耗(km/l)
|12.6
|售價(萬元)
|458
【試駕】Maserati軍團來襲! 油電、性能、新年式全員到齊!
Carture 車勢文化
2021-03-16 07:25:20
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兩天一夜公辦行程對媒體來說是再熟悉不過的安排，不過以往是單一車款的試駕活動為主，鮮少有像Maserati一次把手中王牌全部攤開來的大陣仗，因此每家媒體每天僅分配到一部，注定有遺珠之憾無法在這次活動中一親芳澤，而我們首日配發到的車款為21年式的Quattroporte，該車型去年改款前便以壯遊之旅做過一篇專題(https://reurl.cc/l0YyX9)，這樣也好，趁著記憶猶新好好來體會一下新舊年式究竟有何差異。 小改款的Quattroporte與其它家族成員在外觀上最大改變在於車尾換上新設計的Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈，重新調整紅色色塊比例並以向外延伸的L型煞車光條詮釋，搭配下方半透明的燻黑燈罩可大幅消弭掉過時的老舊感受，也更加符合Maserati跑房車的動感氛圍；若是高一階的GranSport車型則換上了全新設計的水箱格柵，營造出更層次分明的立體感，並輔以更具侵略感的空力套件加持下讓外觀呈現出不靜則動的態勢。
相較新年式在外觀上變化，內裝的進化程度反而讓駕駛與車輛的溝通能更進一步，最有感的莫過於中控台換上尺寸更大的10.1吋高解析觸控螢幕，同時也導入最新的MIA智能多媒體系統，全新的UI圖像介面在操作上更趨近於熟悉的智慧手機，不僅滑移流暢度更為順手，內容區塊的分劃也相當直覺，不過要習慣的如座椅加熱功能或部分ADAS主動安全系統的啟閉需進入選單內才能操作，上路前須將其設定好才不會在開車時找的手忙腳亂，另外時下流行的Apple Carplay及Android Auto也是標配項目之一，重點還支援無線連接與無線充電功能，意味著只要將藍芽打開不需線束束縛，待車輛連線配對後便能體會科技帶給駕駛者的便捷享受。
去年便已導入的Quattroporte的智慧型LED矩陣頭燈在小改款後依舊是標配項目，其他像是Skyhook電子懸吊、ADAS先進駕駛輔助系統、LSD機械式限滑差速器這些配備皆比照改款前模式出現在新車身上，操駕感受一如改款前的從容優雅，即便是入門的Veloce+車型在3.0升V6雙渦輪引擎的驅使下讓這部超過5米的大車擁有比同級對手更為敏捷的動態表現，Sport模式下的激情演出更是讓這部旗艦房車宛如換了靈魂般的轉變，更為激進的駕馭感受也是讓許多買家捨棄德國豪華品牌轉而投入”海神”懷抱的最主要原因。
相較曾試駕過的Quattroporte與Levante Trofeo，首度採用4缸渦輪引擎搭配48V輕油電系統的Ghibli MHEV反而是我這次活動中最期待的車款，它的誕生亦代表著Maserati邁入全新電能紀元，首度嘗試以混合動力的模式積極與未來接軌。外觀上與其他小改款成員相似，同樣以新式尾燈造型為最大亮點，不過為了與其他車型做出區隔，在前葉子板的散熱鰭孔、煞車卡鉗及廠徽上皆以特殊調配的水藍配色點綴，試圖以不同風貌帶給買家耳目一新之感；內裝同樣換上10.1吋觸控螢幕的MIA智能多媒體系統，功能特點與前述的Quattroporte相同，無線充電與無線Apple Carplay及Android Auto也同樣是標配，但畢竟這是輛Hybrid車款，電能的充放電顯示是設計在駕駛儀表選單內，在油門的收放之間會以柱狀方式顯示充電量的多寡，抑或加速過程中的eBooster輔助比例同樣在選單中清楚呈現。
最期待的動力表現在使用4缸引擎後究竟會不會走味? 依數據來看2.0升渦輪引擎加上48V馬達的輔助下能產生330匹的最大馬力，比起過去3.0升自然進氣引擎的輸出小幅下修20匹，扭力峰值也稍降至45.9公斤米，開起來要媲美自然進氣版本有些強人所難，不過在電動馬達的助推下重踩油門依舊相當有感，即便搭載小排量引擎仍能在5.7秒內從靜止衝刺至100 km/h，不過動力輸出曲線還是與3.0升自然進氣版本有明顯差異，過去靠著大排量優勢從起步開始便能持續感受到源源不斷的力道推升，Hybrid車型則有點像傳統渦輪車必須到達一定的轉速才能感受到明顯的力道湧現，但只要速度帶起來就又感受到那熟悉的嗆辣滋味。
Sport模式下的輸出特性也變得更為激進，排氣聲浪也變得更為渾厚，不會因配置小排量引擎對感官刺激有所減損，且Ghibli本身的底盤調教就比Quattroporte來的更為運動化，即便車尾置放48V的蓄電瓶後使得Hybrid車重微幅增加，但在前方引擎重量變得更輕之下反而讓車身配重變得更加均衡，尤其試駕的是標配有Skyhook電子懸吊的GranSport車型，開起來的犀利度依舊，同時油耗表現也比3.0升引擎提升了20%，來到每公升平均12.6公里的成績，對一輛超過300匹馬力的性能跑房車而言已是相當亮眼的數據，更別說每年的牌照稅與燃料稅更是幫車主省了一筆。
這次的公辦試駕活動也一解我對Maserati邁入電能時代的疑慮，原本猜想小排量引擎使用在以性能為號召的品牌上會不會砸了建立已久的招牌，在試駕過Ghibli MHEV後反而強化我對該品牌的未來布局更充滿信心，從未想過這樣一部兼具油耗與性能的產品竟會發生在這個義大利品牌身上，讓我對未來的車款又充滿了無限想像，不過這次未能體驗到頂級性能的Trofeo車款仍有些遺憾，待日後與總代理協調好試駕時間再來好好感受一下那具由Ferrari所調教的紅頭引擎所帶來的感動與激情。
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