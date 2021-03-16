NBA／魔術拋售4大主力 「最強亞軍」在市場上超搶手
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 07:46:22
奧蘭多魔術看起來正打算告別過去，積極的再次進入到重建期，根據《Bleacher Report》報導，在交易截止日前，先發得分後衛Evan Fournier、替補悍將Terrence Ross、明星中鋒Nikola Vucevic和「最強亞軍」Aaron Gordon等4名主力球員都將被放上貨價，待價而沽。
早在本季明星賽前，關於魔術可能會拋售兩位內線好手的消息就不斷傳出，其中Gordon在上場上相當搶手，此前在他因傷缺陣時期，灰狼就曾經詢問過他的報價，雙方甚至談到一些具體的細節，例如籌碼是Ricky Rubio加上未來的選秀權。目前傳出火箭、獨行俠、金塊和勇士都對Gordon感興趣，其中勇士在去年季中就曾傳出可能會用Draymond Green來換Gordon加上其他球員，後者也有一定的組織和防守能力，同時進攻端對籃框威脅比前者來的大。Gordon進入聯盟已經一段時間，但他要到今年9月份才年滿26歲，許多專家相信他身上還有值得開發的潛力，特別是對上述幾支沒有太多籌碼能換來年輕新星的球隊來說，這位體能勁爆的前鋒是值得投資的對象。另外，他的合約是逐年遞減式的，明年是最後一年，薪資只有1640萬美元，不用擔心被綁太久。而Vucevic貴為本屆全明星，可內可外、身手無須質疑，然而魔術對他的報價非常昂貴，要一名先發等級的球員，還有多個首輪選秀權，因此嚇退了許多球隊。不過根據此前報導，黃蜂、馬刺和塞爾提克都對他有興趣。但塞爾提克在之前的報價無法引起魔術高層興趣後，目前的目光已經轉移到Harrison Barnes及LaMarcus Aldridge身上。Fournier和Ross的身價沒有Gordon和Vucevic來得出色，但他們是能持球的進攻箭頭，而且過往經歷證明他們無論是先發或替補都能維持進攻水準。而且他們的合約都不大，Ross剩2年，薪資分別是1250萬和1150萬；Fournier則是最後一年，年薪為1700萬美元。報導中指出，76人、快艇、湖人、公鹿、金塊這些爭冠等級的列強，有可能會交出次輪選秀權或其他的籌碼來賭一把。