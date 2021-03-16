名家論壇》單厚之／緋聞到居住正義 民進黨拋棄道德標準
文/單厚之
2021-03-16 08:06:23
神隱多日之後，民進黨立委王定宇今天終於露面了。對於與民進黨發言人顏若芳的同居風波，王定宇一口咬定就是「分租」，如今決定不再租了，還聲稱8000元的租金「還是蠻貴的」。言下之意，彷彿女方還佔了他的便宜。
雖然網民已經找出了顏若芳房子的平面圖，格局很難有分租的空間，但王定宇、顏若芳仍舊堅稱就是房東房客的關係，除了聲稱「打卡不表示自己的位置」之外，對於週刊提出的其餘證據，一律沒有回應。而民進黨對兩人的事情，至今似乎也不打算過問。民進黨跟王定宇或許真的相信，只要打死不承認，媒體跟社會大眾就拿他們沒辦法；只要過一段時間，民眾自然就會淡忘。但根據《NOWnews》所做的網路民調，只有5.79%的民眾相信兩人的說法，有81.19%的民眾不相信兩人是分租關係，認為「兩人已經算是過從甚蜜、關係不倫」。從網路聲量來看，王定宇、顏若芳的7日聲量已經超越蔡英文總統，高居所有政治人物的冠亞軍，顯示網民對這兩人的關注，已經超過其他的國家大事。而王定宇的正評卻原本10%上下，跌到只有4%；女生更慘，只剩下2%。台灣民眾對政客的印象都不會太好，政治人物的正評通常都不會太高，各項民調都居冠的新北市長侯友宜，正評也只在20%左右。但一般而言，政治人物的正評多在10~15%之間，只有少數比較極端的政治人物，會跌破1成的水準；例如1月被罷免的桃園市議員王浩宇，過去一週的正評是7%，前總統陳水扁也是7%，讀者大概可以想像一下，2%、4%的正評是什麼情況。王定宇或許以為只要打死不認，就有希望過關。但從民調跟聲量來看，「房東」、「房客」的烙印，會一直跟著這兩人，雖然聲量總會有走低的一天，但恐怕未必會「過關」這回事。王定宇在宣布「退租」的訪問中說，8000塊還是蠻貴的。姑且不論8000「含稅」的嘲諷，一個名下有3筆土地、2筆建物、2台車、近200萬存款、近200萬有價證券、月薪近20萬的立委，居然說8000塊的房租「蠻貴」，那叫所有的年輕人情何以堪？以後民進黨要如何再談「居住正義」的議題？尤其日前財政部長蘇建榮才聲稱，之所以不開徵「囤房稅」，是擔心房價會轉嫁到承租人身上，波及剛出社會需要租屋的年輕人。如果以王定宇「租屋」的個案來看，部長顯然是多慮了。日前為了「萊豬案」跑票，民進黨內吵得沸沸揚揚，最終民進黨團和中評會2度嚴懲3名跑票立委；如今面對這對房東、房客，民進黨的態度彷彿是連查都不用查、問都不用問，也不覺得兩人的作為有「破壞本黨名譽」之虞。民進黨在這兩件事情上的標準，真的離社會越來越遠了。民進黨當然會聲稱，這是兩人私領域的問題，黨章並沒有規定到這麼細；但民進黨全黨一致的噤聲，看在民眾的眼裡，就是民進黨默許這樣的情況，甚至是替「租房說」背書。過去這幾年，軍中、警方有多少人因為婚外情被汰除。不過就前幾天，媒體才大幅報導有一名總統府特勤對妻子聲稱「行程是機密」搞婚外情，事情爆發後被國安局汰除。民進黨嚴以對軍、警、公務員，寬以待王定宇，難道真的不需要給任何的解釋嗎？「房東房客說」不僅是王定宇的烙印，也是民進黨跟蔡英文的烙印，民眾永遠會記得，民進黨曾經如此輕視全民的智商，蔡英文曾經用如此低的標準，來要求自己底下的人。全黨護一人，民進黨丟掉的遠比想像中更多。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com