NBA／美媒爆籃網已退出Tucker爭奪戰 原因是不想失去他
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 08:06:52
休士頓火箭目前正在積極兜售PJ Tucker，但過高的報價可能會嚇退追求者，根據《The Athletic》記者Shams Charania的報導，目前籃網已經退出Tucker的爭奪戰。
火箭本季在交易掉主將James Harden之後，有一段時間戰績看起來維持的還不錯，但在中鋒Christian Wood 受傷之後，他們陷入了打破隊史紀錄的16連敗泥沼當中。過去已經證明自己能打小球5號位，並且在季後賽還能維持攻防水準的Tucker，本季雖然數據不亮眼，但是仍吸引許多季後賽等級的列強追求，目前他已經和球隊達成協議，本季不再為火箭出戰。Charania指出，目前火箭仍在和公鹿、熱火和湖人等隊談判關於Tucker的交易，不過由於休城方面希望獲得一名年輕有有天賦的球員，因此索價頗高。籃網之前曾經也是追求者之一，但是火箭希望把因傷本季報銷的後衛Spencer Dinwiddie加入到籌碼之中，因此他們現在已經退出了爭奪戰，並且簽下了「幹籃哥」Blake Griffin。27歲的Dinwiddie本季因為十字韌帶撕裂而報銷，但他過去已經證明自己能扮演好先發或替補的角色，同時兼具組織和得分能力，上一季場均能攻下20.6分、6.8助攻。雖然籃網已經擁有James Harden和Kyrie Irving兩大後場球星，但他仍非常受重視。